Antena 3 CNN Cupa Mondială 2026 Ryan Mendes, căpitanul celor din Capul Verde, naţională revelaţie la CM 2026, este vizat de o anchetă pentru viol

Ryan Mendes, căpitanul celor din Capul Verde, naţională revelaţie la CM 2026, este vizat de o anchetă pentru viol

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 15:22 28 Iun 2026 Modificat la 15:22 28 Iun 2026
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Ryan Mendes
Ryan Mendes, căpitanul celor din Capul Verde, naţională revelaţie la CM 2026, este vizat de o anchetă pentru viol. Sursa foto: Hepta

Ryan Mendes, căpitanul naţionalei de fotbal a Capului Verde, una dintre revelaţiile Cupei Mondiale 2026, este vizat de o anchetă pentru viol, scrie ziarul belgian Le Soir, preşuat de Agerpres. 

Calificarea istorică a Capului Verde în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale este umbrită de un caz judiciar. Căpitanul Ryan Mendes este anchetat în Noua Zeelandă pentru acuzaţii de viol.

Presupusele fapte ar fi avut loc în martie, cu ocazia meciurilor din cadrul FIFA Series desfăşurate în Noua Zeelandă. Potrivit presei internaţionale, reclamanta este o interpretă braziliană care lucra cu echipa naţională a Capului Verde. Ea îl acuză pe jucător că a intrat în camera ei de hotel şi a violat-o. De asemenea, susţine că a fost bătută, muşcată şi strangulată.

Încă din prima jumătate a lunii mai, poliţia din Noua Zeelandă a confirmat că o anchetă este în curs de desfăşurare. FIFA a anunţat, de asemenea, că este la curent cu acuzaţiile şi este în contact cu autorităţile locale, dar nu va face alte comentarii cât timp ancheta continuă.

În şaisprezecimile de finală ale Mondialului, Capul Verde va înfrunta campioana mondială en-titre, Argentina lui Lionel Messi, pe 3 iulie, la Miami.

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Etichete: cupa mondiala 2026 Capul Verde

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