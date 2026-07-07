Un nou scandal la Cupa Mondială. Mbappe răspunde dur atacului rasist al unei senatoare din Paraguay: "O femeie josnică"

Kylian Mbappe a reacționat dur după un atac rasist lansat de o senatoare din Paraguay, pe care a numit-o "o femeie josnică". FOTO: Getty Images

Kylian Mbappe a reacționat dur după un atac rasist lansat de o senatoare din Paraguay, pe care a numit-o "o femeie josnică". Căpitanul Franței a marcat din penalty golul care a făcut diferența într-un meci tensionat, câștigat de francezi cu 1-0 în fața Paraguayului, sâmbătă, la Philadelphia, iar victoria a dus naționala Franței în sferturile de finală. După meci, Celeste Amarilla a publicat pe X un mesaj lung și ofensator la adresa lui Mbappe, scrie The Guardian.

Celeste Amarilla a publicat pe X un mesaj lung și ofensator, în care l-a descris pe Mbappe drept "un camerunez colonizat, care încearcă disperat să treacă drept francez" și "un barbar care nu a învățat să scrie". Ea a adăugat că jucătorii Paraguayului ar fi trebuit să îl pălmuiască după meci.

Mbapp a răspuns printr-un mesaj ferm, în care s-a apărat nu doar pe el, ci și pe jucătorii Paraguayului. "Doamnă Celeste Amarilla, sunteți o femeie josnică și nedemnă de funcția pe care o ocupați. Nu reprezentați Paraguayul, o țară care a arătat pasiune și onoare pe tot parcursul competiției", a scris el.

"Prin nesăbuința dumneavoastră și prin rasismul afișat fără rușine, întreaga lume a uitat deja parcursul și efortul istoric făcut de jucătorii dumneavoastră la acest Campionat Mondial. În locul lor, a ieșit în față o femeie incompetentă, care oferă cea mai proastă imagine posibilă a țării sale. Nu voi permite niciodată unor oameni ca ea să își răspândească ura și rasismul în lume", a adăugat Mbappe.

Federația Franceză de Fotbal a anunțat că va sesiza Parchetul, cu intenția de a depune plângere penală. FFF a calificat afirmațiile senatoarei drept "profund revoltătoare și inacceptabile".

"Aceste afirmații sunt de natură penală și sunt condamnabile. Ele trebuie urmărite în justiție aici, ca oriunde altundeva. Federația Franceză de Fotbal sesizează Parchetul în vederea declanșării unor proceduri judiciare", a transmis FFF.

"Aceste declarații îi fac de rușine pe cei care le rostesc și pe cei care le distribuie. Jucătorii naționalei Franței reprezintă Franța, țara noastră este cea insultată", a mai transmis Federația Franceză de Fotbal.