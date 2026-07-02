Proiecte de impact pentru susţinerea comunităţilor

Compania a susținut inițiative sociale în valoare de peste 380 de milioane de lei Foto: Hepta

Mai bine de 40% dintre români se reorientează către retaileri care promovează echitatea şi responsabilitatea socială şi oamenii vor să ştie ce face compania dincolo de raft, nu se mai uită doar la preţ sau la produs. Astfel, proiectele pe termen lung pentru sprijinirea comunităţilor influenţează întreg viitorul sustenabil al ţării.

Sustenabilitatea şi grija pentru cei din jur înseamnă decizii de business care țin cont de impactul economic, dar mai ales de cel social și de mediu pe termen lung. Pentru Kaufland România, cele două direcții merg împreună.

Marco Hößl, CEO Kaufland România și Republica Moldova: Prin proiectul "Timp pentru Bine", am vrut să arăt că voluntariatul nu este ceva complicat. Este o decizie simplă: să fii prezent acolo unde este nevoie de tine.”

În ultimii 10 ani, compania a susținut inițiative sociale în valoare de peste 380 de milioane de lei cu impact pozitiv în viața a milioane de români.

Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România și Republica Moldova: ”Pentru Kaufland România, implicarea în societate face parte din identitatea companiei. Ne concentrăm pe cinci direcții importante: educație, mediu, social, sport, sănătate și cultură.”

O parte importantă a implicării sociale se îndreaptă către persoanele vulnerabile. Seniorii primesc sprijin, precum pachetele cu alimente oferite de sărbători. Iar inițiative precum Telefonul Vârstnicului sau Camera de Socializare a Seniorilor sunt menite să le aline singurătatea.

Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România și Republica Moldova: ”În 2024, am dorit să oferim vârstnicilor din cartierul Pantelimon un spațiu doar al lor. Așa că am lansat Camera de Socializare a Seniorilor în cadrul magazinului Kaufland Pantelimon. Vorbim de un spațiu prietenos în care desfășurăm activități gratuite și variate, precum ateliere creative, jocuri de societate sau activități sportive.”

Risipa alimentară este una dintre cele mai presante provocări la nivel global. Aproximativ 1,3 miliarde de tone de alimente sunt pierdute sau irosite anual.

Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România și Republica Moldova: ”Accesul la hrană nu trebuie să fie un privilegiu. Este un drept pe care fiecare om ar trebui să îl aibă. În 2025, am donat aproape 600 de tone de alimente către ONG-uri și bănci de alimente din România.”

Kaufland România continuă să investească în comunități pentru că dezvoltarea sustenabilă începe acolo unde oamenii simt că nu sunt singuri.

Marco Hößl, CEO Kaufland România și Republica Moldova: ”În anul financiar 2025, investițiile Kaufland România în proiecte dedicate comunității au depășit 48 de milioane de lei. Dar, dincolo de cifre, contează ce rămâne în urma acestor proiecte. Prin Festivalul de Bine, am reunit zeci de ONG-uri cu oameni care vor să ajute. Este primul festival din România dedicat implicării civice.”

· Kaufland ocupă locul 1 în Top 10 companii care investesc în comunitățile din România (Community Index 2025)

· De 10 ani, compania publică voluntar 2 rapoarte anuale dedicate investițiilor comunitare și sustenabilității

· Rapoartele pot fi accesate pe platforma implicareafacediferenta.ro

· Proiectul a primit premiul ”Care For A Better Life” la Altenpfledge, târg de inovație pentru îngrijirea seniorilor

· În anul financiar 2025 s-au investit peste 48 milioane de lei în proiecte de responsabilitate socială