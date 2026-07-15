Sportul craiovean, sub lumina reflectoarelor solare

O nouă generație de baze sportive pune accent pe performanță, eficiență energetică și accesul copiilor la mișcare. Sursă foto: Getty Images

La capitolul mișcare stăm mai mult pe bară. Suntem pe ultimul loc în Europa cu doar 2 din 10 romani care fac sport săptămânal. Dar in Bănie, statistica e luată la întrecere de mii de copii care fac sport în spații moderne, gândite sustenabil și ridicate prin parteneriate inteligente.

O adevărată oază de sănătate, sport și energie curată se dezvoltă în mijlocul Craiovei. Patru terenuri de sport acoperite, unde peste 30.000 de copii au jucat fotbal și tenis în ultimii ani, sunt completate acum de construirea unei săli multifuncționale, în care sportul și digitalizarea promit să facă echipă bună.

Cristian Ciocan Stănescu, anteprenor local: „Am făcut un etaj întreg pentru partea de pregătire fizică și recuperare. La parter avem tenisul de masă acolo în stânga. Pe aici o să fie aparate de sport. Iar pe acel perete am luat un proiect, pentru că noi avem mai multe proiecte pe fonduri europene. Avem acolo un perete multibol. Este un perete digital. Aici va fi terenul de padel. E un teren special, unic în România, care este pe acoperiș. Se vede tot orașul.”

Cristian Ciocan Stănescu, un antreprenor local, a apelat la fondurile europene pentru fiecare pas făcut pentru dezvoltarea insfrastructurii sportive Atlas din Craiova. A obținut finanțare pentru panourile solare, pentru digitalizare, stații de încărcare a mașinilor electrice, dar și pentru ultimul proiect de clădire inteligentă, pentru care Banca Transilvania a oferit un credit pentru cofinanțarea investiției.

Cristian Ciocan Stănescu, președintele Clubului Sportiv Atlas: „Ai panouri pe acoperiș, ai stații de încărcare, ai pompe de căldură care climatizează spațiul, zero costuri. Și asta are impact și în mediul înconjurător. Deci este un exemplu de bune practici. Banca Transilvania l-a văzut, ne-a susținut acest proiect, dar asta spuneam, că nu a fost doar un simplu credit pe care ni l-a acordat, ci a văzut și ideea din spate și beneficiile pe care le aduce acest proiect în comunitate.”

Fiecare detaliu al proiectului este gândit în același spirit, al sustenabilității.

Cristian Ciocan Stănescu, președintele Clubului Sportiv Atlas: „De exemplu, apele pe care le preluăm de pe acoperiș se duc în niște rezervoare subterane de unde irigăm terenurile de tenis și spațiile verzi.”

Odată cu finalizarea sălii de sport, acoperită și ea cu panouri solare, și după instalarera unei baterii de stocare, clubul devine independent energetic.

Cristian Ciocan Stănescu, președintele Clubului Sportiv Atlas: „Avem nocturnă pe toate terenurile, plus partea de climatizare pe complexul sportiv și pe unele din sălile de sport va fi făcută cu pompe de căldură, ceea ce înseamnă că sunt pe electric și sperăm noi, cu bateria pe care o vom monta să avem autonomie de seara de la ora 8, să zicem, că nu mai produc panourile noastre, până la ora 12, când închidem noi clubul.”

În parteneriat cu Inspectoratul Școlar, antrenorii clubului țin ore de educație fizică în școlile din oraș, acordă burse pentru fotbal și tenis și integrează sportul cu tehnologia într-un proiect de dezvoltare sustenabilă a comunității locale.