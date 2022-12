Fundaţia care oferă un viitor României | Români care dezvoltă România

Sport și sănătate, sport și educație, sportivi compleți, pregătiți să devină profesioniști și să facă performanță, din toate punctele de vedere, nu doar pe partea dezvoltării fizice.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Proiecte în care au fost investite milioane de euro, așa ar putea fi descrisă activitatea fundației Superbet în câteva cuvinte.

Un viitor, de fapt, dat României și românilor. Superbet vede sportul ca pe un vector prin care tinerii pot primi o educație bună și pot asimila valori solide, care le pot călăuzi succesul în viață, prin munca proprie și corectitudine. Unul dintre proiectele prin care tinerii sportivi sunt susținuți să își atingă adevăratul potențial este Go Scholarship.

”Le oferim pe de o parte servicii de kineto, nutriție, consiliere de careieră, dar și partea de educație formală, meditații la matematică, meditații la engleză.”, a spus Virgil Stănescu, fondator Go Scholarship și fost căpitan al echipei naționale de baschet

Anul acesta în proiect au intrat sportivi noi, care fac handbal, volei, baschet, alpinism, atletism, box, sau ciclism, iar una dintre handbaliste a fost inclusă în lotul naționalei. Următoarele obiective sunt extinderea proiectului în mai multe orașe din țară.

”Fundația Superbet ne a ajutat cu partea financiară dar și cu o parte de viziune, de strategie parcurs de educație”, mai spune fondatorul Go Scholarship.

Nu doar sportul, ci și sănătatea se află în atenția Superbet, motiv pentru care fundația se implică în proiecte de prevenție alături de Asociația Imunis şi în campanii de strângere de fonduri, precum Race for the Cure. Race for the Cure, cel mai mare eveniment sportiv-caritabil din Europa dedicat Sănătății Femeii, este sprijinit în țara noastră, în special de fundația Superbet.

”Au fost tot felul de proiecte caritabile, de donații, pe care cei din fundație le-au făcut, dar pentru mine Race for the Cure rămâne cel mai aproape de suflet. Sprijinul lor către Asociația Imunis duce mesajul mai departe, și mai presus de asta cred că predă niște lecții importante pentru noi toți”, a adăugat şi Ana Maria Brânză, campioană mondială și olimpică la scrimă.

Și nu sunt doar aceste exemple. Fundaţia încearcă să găsească toate acele nișe unde e nevoie de susținere, de la alpinism pentru nevăzători, la baschet sau la șah - sportul minții.

Fundația Superbet este partener strategic global al turneului Grand Chess Tour, care a fost înființat de marele maestru al șahului și fost campion mondial - Garry Kasparov.

Numai anul acesta, fundația a organizat Superbet Chess Classic România 2022, a sprijinit alte competiții internaționale și a adus în România, în parteneriat cu Fundația Garry Kasparov, o metodă inovativă de a învăța șahul, care va ajunge la peste 2000 de copii.