Program inovator de prevenție și genetică medicală în România

România traversează o perioadă-cheie pentru sistemul de sănătate, în care prevenția devine mai importantă ca oricând. Creșterea incidenței bolilor cronice, presiunea asupra spitalelor și costurile mari ale tratamentelor pun în evidență nevoia unei schimbări de paradigmă: trecerea de la medicina reactivă, care intervine abia după apariția bolii, la medicina preventivă și personalizată, bazată pe diagnostic precoce, educație și responsabilitate. Una dintre cele mai importante reţele de sănătate a anticipat tendinţa şi implementează deja primul şi cel mai amplu program de testare genetică din regiune.

Mihai Marcu, CEO și președinte al Grupului MedLife: „Gândiți-vă ce înseamnă ca în loc să faci un screening de 40 de ani, să știi, domnule, acest om are un risc mai mare de cardiovascular, are un risc mai mare de o anumită afecțiune, un anumit cancer chiar. Deci astea sunt lucruri care pentru o persoană pot să fie life saving și poți să descoperi mult mai devreme anumite afecțiuni medicale pe care le poți dezvolta în cursul vieții.”

MedLife a sesizat încă de acum 20 de ani faptul că genetica va fi din ce în ce mai importantă. A trimis medici la specializare în Statele Unite, pe vremea când în România nu se vorbea aproape deloc despre asta. Astfel, prin inovare, atenţie la piaţă şi curaj, s-a ajuns astăzi la lansarea unui program unic în ţara noastră, Longevity 100 Plus, care, într-o primă etapă oferă acces gratuit la teste genetice pentru peste 4.000 de oameni și construiește prima hartă genetică a României. Iar de la începutul anului viitor, programul va fi extins la nivelul intregii ţări.

Mihai Marcu, CEO și Președinte al Grupului MedLife: „A fost un proiect bazat și pe faptul că în perioada pandemiei noi am studiat îndeaproape evoluțiile diverselor tulpini. O echipă a construit în departamentul nostru de biologie moleculară. A reușit să facă progrese importante și atunci a venit natural să încercăm să vedem care sunt progresele în domeniul medicinii de vârf, chiar la nivel mondial și să le aplicăm chiar și în compania noastră.”

Proiectul implică o investiție graduală de peste 10 milioane de euro în tehnologie de secvențiere genetică de ultimă generație și în cercetare aplicată. Rezultatele vor ajuta la identificarea diferențelor regionale privind riscurile de îmbolnăvire și vor constitui o resursă esențială pentru politici publice de sănătate orientate spre prevenție. Longevity 100 Plus nu înseamnă doar testare genetică, ci şi un plan de recomandări personalizate de sănătate şi continuitatea şi adaptarea lor pe termen mediu.

Mihai Marcu, CEO și Președinte al Grupului MedLife: “Peste cinci ani, când vei intra într-o clinică, pacientul o să spună bună-ziua. Medicii vor rămâne, vor face o anamneză, dar cred că nu o să te mai întrebe de trecutul tău. O să facă analize personalizate ale fiecărei persoane.”

Corelarea acestor date, genetice, medicale şi imagistice, se face cu ajutorul algoritmilor de inteligenţă artificială. Ceea ce adaugă o altă componentă inovativă unui program care poate să schimbe real starea de sănătate a românilor.

· Descoperirea predispozițiilor genetice poate preveni bolile şi personaliza tratamentele medicale.

· Longevity 100+, un program care va democratiza accesul românilor la testarea genetică.

· Testările vor fi unele dintre cele mai accesibile ca preţ de pe piaţa internaţională, facilitând accesul la medicina preventivă.

· MedLife investește peste 10 milioane de euro în tehnologie de ultimă generaţie și cercetare