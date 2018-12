Români care dezvoltă România: UiPath

UiPath Google punct ro. Tastați! U-i-pa-t-h! Uipath! Nu, nu vă chinuiți să rețineți. Tastați pur și simplu. Primul răspuns: robotic process automation. Clar, nu e de noi. Al doilea rezultat: Uipath, Wikipedia. Hopa, ceva concret. Click pe link și... pregatiți-vă să intrați într-o lume despre care nu știți nimic, probabil nu o să înțelegeți niciodată nimic, dar care conține, în primele cinci rânduri ale descrierii expresii de genul: "Romanian entrepreneurs", "global software company", "started from Bucharest, Romania", "later opened offices in London, New York, Bengaluru, Singapore, Tokyo", "moved its headquarters to New York".



Și apoi două nume total necunoscute, dar românești: Daniel Dines and Marius Tirca. Fotografii puține cu ei, câteva materiale de presă și și mai puține povești. Și toate au un numitor comun: oamenii au avut o idee, apoi au deschis un business, au avut apoi o nouă idee, și-au prezentat-o investitorilor. Cea mai simplă descriere a ceea ce fac ei vine de pe un site de specialitate: "UiPath, este startup care își propune să revoluționeze activitatea la locul de munca prin automatizarea sarcinilor efectuate astăzi de angajați. Toate acestea folosind inteligență artificială". Și nu, nu e utopie ci un proiect cât se poate de concret și ușor de cuantificat: peste 300 de milioane de dolari pentru investiții adunați de pe o piață dură care plătește doar pentru visele care au linii de cod.

