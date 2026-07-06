75 de oi înregistrate oficial ca ucise într-un focar din Tulcea au fost găsite vii în Cluj. ANSVSA a sesizat procurorii pentru fraudă

75 de oi înregistrate oficial ca ucise într-un focar din Tulcea au fost găsite vii în Cluj. FOTO: Getty Images

75 de oi care erau înscrise în baza de date electronică (SNIIA) ca fiind oficial ucise într-un focar din județul Tulcea au fost găsite vii într-o fermă din Cluj, anunță ANSVSA are a sesizat procurorii.

Inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) au anunțat că au depistat un caz flagrant de falsificare a datelor în sistemul de trasabilitate a animalelor, cu repercusiuni deosebit de grave, mai ales în contextul gestionării profesioniste, împreună cu partenerii europeni, a situației Pestei Micilor Rumegătoare.

Măsurile dispuse au fost: retragerea dreptului de operare, sesizare penală, continuarea și extinderea verificărilor în sistem și în mod evident izolarea și sechestrarea animalelor în cauză, în vederea testării și expertizării acestora.

„Să înregistrezi electronic uciderea unor animale, să primești despăgubiri pentru ele, dar să le ții fizic în viață și să le muți în alt capăt al țării este o tentativă clară de fraudă care sabotează siguranța alimentară și eforturile statului român de a eradica o boală ce împiedică exporturile la nivel național. Vom aplica cele mai dure sancțiuni administrative, vom retrage drepturile de operare în sistem și vom sesiza imediat organele de urmărire penală pentru fals, uz de fals și zădărnicirea combaterii bolilor. Lucrurile nu pot continua astfel”, a declarat președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu.

Falsificarea datelor din sistemul de trasabilitate și menținerea în circulație a unor animale care figurează ca fiind eliminate în focare de boală reprezintă o încălcare gravă a legii. Aceste acțiuni pun în pericol direct statutul de sănătate al animalelor la nivel național și eforturile de combatere a epizootiilor.

Președintele ANSVSA, dr. Alexandru Nicolae Bociu, a dispus de urgență o anchetă extinsă. O echipă de control verifică întreaga trasabilitate a mișcărilor acestor animale, implicarea operatorilor economici și a medicilor veterinari împuterniciți care au operat aceste date în sistem.