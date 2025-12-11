A fost semnat contractul de fezabilitate pentru Drumul de mare viteză Bucureşti-Giurgiu. Vor fi proiectate 5 variante

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Asociaţia Pro Infrastructura / Facebook

Compania Naţională de Investiţii Rutiere a semnat joi contractul pentru Studiul de Fezabilitate al Drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, prima şosea rapidă care se proiectează la frontiera României cu Bulgaria, un obiectiv strategic pentru conectivitatea între cele două ţări, scrie Agerpres.

Potrivit unui comunicat al CNIR, contractul, semnat cu Asocierea de firme Activ Proiectare Infrastructură (liderul Asocierii) - Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi, are o valoare de 33 milioane lei şi o durată totală de 18 luni, din care 16 luni pentru realizarea studiului, respectiv două luni pentru asistenţă tehnică necesară pregătirii contractului pentru proiectare şi execuţie.



"Am semnat astăzi, contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate al Drumului de mare viteză Bucureşti-Giurgiu, primul obiectiv major de infrastructură rutieră care se proiectează la frontiera cu Bulgaria. Studiul de Fezabilitate va stabili variantele de traseu, profilul drumului de mare viteză (autostradă sau drum expres), structura şi conexiunile cu alte obiective de investiţii, precum viitorul Pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse. Apreciem interesul deosebit al publicului pentru această investiţie, iar toate propunerile şi solicitările sunt centralizate şi vor fi înaintate proiectantului. Este un obiectiv în care am avut în vedere, încă de la început, realizarea unor proiecte complementare precum amenajarea unei piste olimpice de canotaj, cât şi posibilitatea implementării prin parteneriat public-privat, aspecte ce sunt de natură să crească competitivitatea proiectului pentru obţinerea finanţărilor europene", a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, citat în comunicat.



Potrivit şefului CNIR, vor fi realizate minimum 4 - 5 variante de traseu, se vor analiza şi se va lua decizia cea mai favorabilă.



"El (N.r. - contractul) este prevăzut a fi derulat pe o perioadă de 18 luni. Într-o primă fază vom realiza colectarea de date din teren, respectiv constrângerile de care trebuie să ţinem cont - zone Natura 2000, reţele de utilităţi, investiţii deja aprobate, PUZ-uri aprobate, certificate de urbanism emise. În funcţie de toate acestea, se vor realiza undeva la minim patru-cinci variante de traseu. Variantele vor analiza atât conexiunea dintre Giurgiu direct cu A0 în prelungirea probabil a unui drum radial, respectiv conexiunea pe aliniamentul Ghimpaţi - A1 pentru a vedea cât din trafic vine spre Bucureşti, cât merge spre Sibiu, respectiv Nădlac, şi ulterior, în baza unei analize cost-beneficiu şi a dezbaterilor publice pe care le vom avea la consiliile judeţene, la primării, se va lua decizia cea mai favorabilă. Noi avem în vedere ceea ce am zis: ne asumăm în continuare, o să analizăm posibilitate amenajării pistei de canotaj pe amplasamentul gropii de împrumut care ne va fi necesară pentru a utiliza materialul la construcţia autostrăzii, vom face acele analize - utilizarea materialelor cu asfalt, respectiv bitum, versus ciment. Urmează ca toate aceste analize să facă parte din contract", a transmis Gabriel Budescu, într-un mesaj video.



Contract include elemente inovatoare, precum utilizarea BIM (Building Information Modeling), echiparea instalaţiilor de foraj pentru studiul geotehnic cu sisteme GPS şi camere care permit urmărirea lucrărilor în timp real.