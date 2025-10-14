Aderarea României la OCDE este comparată cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) nu reprezintă doar o recunoaștere a progreselor economice ale țării, ci și o oportunitate majoră pentru creștere sustenabilă și consolidarea poziției sale pe scena economică globală, arată o analiză realizată de Bucharest Center for Economy & Society (CES), relatează Agerpres.

Analiza subliniază că aderarea la OCDE, numit „clubul select al bunelor practici în guvernanța economică”, are implicații directe pentru mediul de afaceri și economia națională. România se află într-un moment favorabil al parcursului internațional, iar intrarea în Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Econimică este comparată cu aderarea la Uniunea Europeană în 2007.

OCDE reunește 38 de state membre, printre care SUA, Japonia și Australia iar parteneri principali, acopreă aproximativ 70% din producția și comerțul mondial și 90% din investițiile străine directe. Țările membre generează circa 60% din PIB-ul global, ceea ce face aderarea României un pas strategic pentru a investiții în creșterea competitivității economiei naționale.

Analiza CES mai arată că OCDE promovează valori precum democrația, economia de piață deschisă și transparentă, supremația legii și respectarea drepturilor omului, creând un cadru stabil și predictibil pentru mediul de afaceri. Prin alinierea la standardele organizației, România va avea acces mai rapid la piețele internaționale, ceea ce va stimula comerțul și va atrage investiții directe.

OCDE încurajează, de asemenea, inovația, dezvoltarea durabilă și reducerea inegalităților economice și sociale. Aderarea implică politici publice mai eficiente în domenii cheie precum educația, sănătatea și piața muncii, contribuind la creșterea calității vieții și la dezvoltarea capitalului uman.

CES subliniază prioritățile strategice pentru România îmbunătățirea competențelor și mobilității forței de muncă, combaterea sărăciei, sprijinirea IMM-urilor și tranziția verde. Politicile OCDE de decarbonizare și investiții „verzi” atrag capital de calitate și stimulează inovarea industrială și totodată consolidează competitivitatea pe termen lung.

Procesul de aderare a început în data de 25 ianuarie 2022, iar Foaia de Parcurs (Accession Roadmap) stabilită pe 10 iunie 2022 a definit etapele și condițiile de evaluare în cele 26 de comitete și grupuri de lucru ale OCDE. În 2024, România a primit mai multe avize formale, inclusiv în domenii precum bugetul, politica de dezvoltare regională și construcțiile navale.

Conform raportului OCDE din martie 2024, România se confruntă cu provocări economice semnificative, cu o creștere estimată de 1,5% în 2025 și 2,4% în 2026. În prezent, România este evaluată în cadrul celor 26 de comitete tehnice sectoriale ale OCDE, iar finalizarea procesului de aderare este preconizată pentru 2026.