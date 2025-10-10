Alexandru Nazare a dezvăluit că a transmis un mesaj „optimist” la reuniunea ECOFIN: „Economia României își va reveni”

Ministrul a adăugat că cel mai important lucru pentru economia României este absorbția fondurilor din PNRR. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg le-a transmis omologilor săi din Uniunea Europeană, precum și comisarului european pentru Economie, că „economia României își va reveni”. Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan își vor face simțite efectele, iar dacă țara noastră reușește să valorifice ultimele fonduri din PNRR, impactul asupra relansării economiei va fi semnificativ, a adăugat ministrul.

„Am transmis un mesaj de optimism. Un mesaj prin care economia României își va reveni. Am încredere că economia României își va reveni și acesta este mesajul pe care l-am transmis comisarului Dombrovskis.

Măsurile pe care le-am luat în peste aceste 100 de zile au efectul scontat. Sunt măsuri credibile, în paralel cu aceste măsuri de consolidare fiscală și împreună, mai ales cu fondurile pe care urmează să le absorbim prin PNRR, eu cred că acestea vor avea un impact major asupra relansării economice”, a spus Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.

Ministrul de Finanțe a atras atenția că România va fi din nou evaluată de Comisia Europeană, iar de acest raport depinde aprobarea ultimilor din bani din PNRR.

„Acesta e un mesaj foarte important pe care am vrut să îl transmit pentru că dincolo de deciziile formale, care se referă la aprobarea noului PNRR care va avea loc în 13 noiembrie, dincolo de raportul de țară pe care îl depunem până pe 15 octombrie și va fi evaluat până pe 13 noiembrie, în paralel acești bani pe care îi avem prin PNRR și restul banilor prin fonduri europene ne vor ajuta să susținem economia, mai ales în aceste momente.

Trebuie să trecem de momentul în care facem evaluări din șase în șase luni și să ne uităm exact la cum ajută toate aceste măsuri economia României”, a spus Nazare.

Ministrul a adăugat că cel mai important lucru pentru economia României este absorbția fondurilor din PNRR.

„Odată ce avem noul PNRR care va fi la aproape 21 de miliarde aprobat, va trebui să cheltuim câți mai mulți bani din acest PNRR până în august 2026. Acești bani vor avea efecte în economia României. Proiectăm un PIB de peste 2000 de miliarde, vom începe lucrul la noul buget în noiembrie și cred că toate aceste lucruri se vor vedea.

Acești bani sunt practic alocarea de bani care a rămas României în urma renegocierii PNRR, peste 10 miliarde rămân de cheltuit până în august anul viitor. Acești bani vor fi cheltuiți pentru infrastructură, pentru spitale, pentru digitalizare, toate aceste proiecte care nu au evoluat în timpul în care ar fi trebuit. Următorul pas e să punem pedala de accelerație pe absorbție masiv”, a mai precizat Alexandru Nazare.

Guvernul Bolojan a renegociat o țintă de deficit de 8,4% pentru România pentru anul 2025, după ce ținta inițială de 7% nu a putut fi atinsă. În timp ce Executivul apără măsurile adoptate până acum drept esențiale pentru a echilibra finanțele țării și pentru a relansa economia, specialiștii avertizează că a încetinit consumul, iar în lipsa unei reforme a administrației publice locale, România nu are nicio șansă se încadreze nici în ținta de deficit pentru anul acesta, nici în cea pentru anul viitor.