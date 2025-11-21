ANAF anunță schimbări privind Declarația Unică 212. Cum va trebui completată și care e termenul limită

2 minute de citit Publicat la 14:57 21 Noi 2025 Modificat la 15:03 21 Noi 2025

Contribuabilii trebuie să depună Declarația Unică până la data de 25 mai 2026. Sursa foto: Getty Images

ANAF anunță că a fost pus în transparență proiectul de ordin al președintelui instituției pentru aprobarea procedurii de precompletare, verificare şi transmitere a formularului 212 ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Contribuabilii pot trimite propuneri privind noile schimbări menite să ducă la debirocratizarea procesului de completare a formularului 212 până la data de 29 noiembrie, potrivit unui comunicat de presă.

Contribuabilii trebuie să depună Declarația Unică, pentru veniturile din 2025, până la data de 25 mai 2026.

Începând cu perioada de declarare a veniturilor aferente anului 2025, ANAF va pune la dispoziția contribuabililor Declarația Unică deja precompletată cu informațiile existente în baza de date: veniturile realizate şi impozitul pe venit datorat, baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi cuantumul contribuţiilor datorate, pentru anul de realizare a venitului, conform informaţiilor disponibile în bazele de date. (potrivit art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.128/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi măsuri specifice pentru digitalizare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative).

În continuare, persoanele fizice vor trebui doar să verifice, completeze (dacă este nevoie) și să depună declarația.

Unde poate fi accesată Declarația Unică precompletată

Declarația Unică precompletată va fi pusă la dispoziția contribuabililor online, în format electronic, atunci când contribuabilul accesează formularul prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV) sau în format fizic, la cerere la sediul ANAF, pentru persoanele care nu sunt înrolate în SPV.

ANAF precizează că va pune aceste date la dispoziția contribuabililor cel târziu până la data de 31 martie a anului următor celui în care s-au realizat veniturile.

După verificare, contribuabilii trebuie să depună Declarația Unică până la data de 25 mai 2026.

Persoanele care trebuie să depună Declarația Unică sunt persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură au obligația stabilirii obligațiilor datorate și depunerii formularului 212 „Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

ANAF invită contribuabilii să transmită eventuale sugestii, observații si propuneri cu privire la proiectul de ordin în termen de 10 zile de la data publicării, conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. Astfel, toți cei interesați pot trimite sugestii sau observații cu privire la proiectul de ordin până la data de 29 noiembrie a.c.

Amintim că Fiscul şi-a intensificat controalele în cazul celor care obţin venituri din investiţii, atât în ţară, dar şi în străinătate. Oamenii au primit notificări pentru banii câştigaţi din 2019 şi până acum.

Ce se întâmplă dacă nu depui declarația unică la timp

Așa cum a prezentat Antena 3 CNN, nedepunerea declarației unice până la termenul limită poate atrage amenzi contravenționale cuprinse între 50 și 500 lei. În plus, neplata la timp a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale poate genera dobânzi și penalități de întârziere. De asemenea, ANAF poate transmite notificări de conformare sau demara proceduri de executare silită.

Este important de știut că declarația poate fi rectificată ulterior, din proprie inițiativă, în cazul în care contribuabilul constată erori sau omisiuni.