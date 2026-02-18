ANRE a aprobat capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere totală de aproape 850 MW

Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Comitetului de reglementare din 17 februarie. sursa foto: Getty

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu o putere totală de 849,36 MW, precum și instalații de stocare însumând 596 MW, relatează Agerpres.

Deciziile au fost luate în cadrul ședinței Comitetului de reglementare din 17 februarie. Cea mai mare parte a capacităților aprobate revine unei centrale fotovoltaice care urmează să fie construită în județul Giurgiu, cu o putere instalată de 550 MW. Totodată, au fost acordate licențe de exploatare pentru producerea energiei electrice, totalizând 10 MW.

Președintele ANRE, George Niculescu, a subliniat importanța aprobărilor pentru Sistemul Energetic Național.

„Ziua de 17 februarie 2026 este o zi importantă pentru Sistemul Energetic Naţional. Aproximativ 850 de megawaţi au fost aprobaţi pentru înfiinţare, şi alţi aproape 600 de megawaţi în instalaţii de stocare. Am aprobat şi a doua cea mai mare capacitate de producere energie electrică după Mintia: un parc de 550 MW, cu o instalaţie de stocare de 534 MW. Sunt, în acest proiect, 1.1270.000 de panouri şi 2750 de invertoare, adică o investiţie uriaşă. Vedem, din ce în ce mai des în cadrul solicitărilor pe care le primim la ANRE, decizia investitorilor de a construi şi capacităţi de stocare pe lângă centralele de producere a energiei electrice”, a declarat acesta.

ANRE a anunțat și o premieră: suspendarea, pentru trei luni, a autorizației de înființare pentru o capacitate eoliană, după ce o societate nu a putut demonstra că dispune de finanțarea necesară.

„Pentru prima dată am suspendat o autorizaţie de înfiinţare pentru un operator economic care nu a reuşit să facă dovada finanţării proiectului. Am făcut acest lucru pentru a transmite un mesaj clar tuturor celor care ţin blocată reţeaua cu ATR-uri (Aviz Tehnic de Racordare – n.r.): lucrurile sunt serioase şi nimeni nu se joacă. Solicitantul în cauză are timp 3 luni să facă dovada obţinerii fondurilor necesare pentru dezvoltarea proiectului, în caz contrar urmând să se constate neîndeplinirea condiţiilor necesare aprobării autorizaţiei. Mi-aş dori ca această premieră să fie corect înţeleasă şi corect reflectată în piaţă: în mandatul meu, ANRE a dezvoltat toleranţă zero la megawaţii pe hârtie. Vorbesc despre nevoia de megawaţi racordaţi, nu pe hârtie, şi despre ATR-uri fantomă de 2 ani de zile. De aceea am modificat Regulamentul de racordare în vara anului 2024. Efectele au apărut: în 2025 au expirat ATR-uri care însumează 9.248 MW”, a mai spus Niculescu.

În opinia sa, „raportul dintre proiectele cu finanţare şi ATR-uri fantomă trebuie să scadă repede”, deoarece „un raport de 12-1 nu este sustenabil”.