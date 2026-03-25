Ar trebui să îți rezervi zborurile pentru vară acum sau să aștepti? Experții spun că regulile pe care le știai s-au schimbat

Este perioada din an în care vacanța de vară începe să pară tot mai aproape, însă anul acesta turiștii vor trebui să țină cont și de creșterea prețului petrolului și de perturbările ale transportului aerian. Prețul combustibilului a crescut, iar efectele se văd deja în prețul biletelor. În acest context mulți turiști își pun aceeași întrebarea când să își rerzerve biletele. Business Insider a cerut opinia unor analiști și experți din turism și aviație.

Mai multe companii aeriene, inclusiv SAS Scandinavian Airlines, Qantas și Air France, au anunțat taxe suplimentare pentru kerosen și majorări de tarife care vor fi suportate de pasageri.

În același timp, planificarea călătoriilor este afectată de perturbări majore: absențele agenților TSA provoacă întârzieri în aeroporturile din SUA, iar companiile aeriene au redus cursele în Orientul Mijlociu din cauza războiului.

Clint Henderson, The Points Guy: „Aruncăm pe fereastră regulile de până acum”

Clint Henderson, editor coordonator la site-ul de turism The Points Guy, a declarat că, în mod normal, recomandă rezervarea zborurilor interne cu una-două luni înainte și a celor internaționale cu trei-cinci luni înainte pentru cele mai bune oferte.

„Acum, la TPG, aruncăm manualul obișnuit pe fereastră, pentru că prețul combustibilului pentru avioane crește foarte rapid, la fel și tarifele biletelor”, a spus Henderson. „În schimb, le recomandăm oamenilor să își rezerve acum toate biletele de avion pentru anul acesta.”

Henderson estimează că ofertele de ultim moment vor fi mai rare în apropierea verii și că zborurile care tranzitează Orientul Mijlociu vor înregistra cele mai mari scumpiri.

El spune că și-a schimbat deja propriile planuri de călătorie. „Trebuia să zbor cu Etihad către Johannesburg, via Abu Dhabi, dar zborul meu a fost anulat”, a spus el. „A trebuit să redirecționez călătoria prin Londra, cu British Airways, la un cost mult mai mare.”

Rob Handfield, profesor de managementul lanțurilor de aprovizionare: ofertele de ultim moment sunt „puțin probabile”

Rob Handfield, profesor la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, a declarat că ofertele de ultim moment pentru vacanțele de vară sunt „puțin probabile”.

Tarifele aeriene nu vor scădea decât dacă prețul petrolului se reduce, a explicat el: „Nu există nicio modalitate de a ști când se va întâmpla acest lucru.”

Handfield, care spune că își reconsideră propria vacanță în Europa din cauza costurilor ridicate, le recomandă turiștilor să aleagă bilete flexibile, care permit anularea și reprogramarea dacă prețurile vor scădea ulterior.

Volodymyr Bilotkach, specialist în managementul aviației: „Nu rezervați acum pentru iulie-august”

„Cel mai bun sfat pe care îl pot oferi acum este să urmăriți situația și să nu începeți încă planificarea călătoriilor pentru iulie-august”, a declarat Volodymyr Bilotkach, profesor asociat la Universitatea Purdue.

Bilotkach spune că rezervarea din timp, înainte ca operatorii aerieni să ajusteze tarifele sau să introducă taxe suplimentare, poate ajuta la economisirea banilor, însă o perioadă îndelungată de prețuri ridicate ar putea reduce cererea și duce ulterior la tarife mai accesibile.

În ceea ce privește rezervările de ultim moment, el afirmă că acestea sunt influențate mai mult de cerere și ofertă decât de prețul combustibilului.

„Dacă un zbor este mult mai gol decât se aștepta cu câteva zile înainte de plecare, companiile aeriene tind să ofere tarife mai mici pentru a atrage pasageri de ultim moment”, a spus el. „Nu cred că scumpirea combustibilului va schimba această practică.”

Robert W. Mann, consultant în industria aviatică: „Rezervați acum pentru a evita scumpirile”

Robert W. Mann, consultant independent în domeniul aviației, consideră că cei care plănuiesc o vacanță de vară ar trebui să își rezerve biletele cât mai curând.

„Rezervând acum, clienții pot evita creșteri suplimentare de preț”, a spus el. „Creșterea costurilor combustibilului, precum și majorarea treptată a tarifelor și taxelor suplimentare, ar putea continua pe tot parcursul sezonului de rezervări din primăvară.”

Totuși, Mann nu exclude apariția unor reduceri de ultim moment. „Condițiile economice și scăderea cererii ar putea determina companiile aeriene să testeze reduceri de preț pe măsură ce se apropie sezonul de vară”, a spus el.

Katy Nastro, analist în turism: Suntem încă în „fereastra de oportunitate”

Katy Nastro, analist în turism și purtător de cuvânt al aplicației Going, spune că, în contextul fluctuațiilor imprevizibile ale prețului petrolului, „singurul lucru previzibil pe care îl pot face călătorii este să își blocheze acum tarifele pentru vară, înainte să crească și mai mult”.

Ea afirmă că ne aflăm încă într-o „fereastră optimă” pentru găsirea ofertelor de vară.

„Mulți cred că biletele de avion funcționează ca produsele din retail, unde reducerile apar în ultimul moment. În realitate, este exact invers: prețurile cresc pe măsură ce se apropie data plecării”, a explicat ea.

Totuși, Nastro spune că anul acesta ar putea aduce și surprize, din cauza schimbărilor de cerere pe anumite rute. „Unii ar putea avea noroc dacă anumite rute sunt mai puțin solicitate”, a adăugat ea.

Ea le recomandă turiștilor să profite de ofertele existente acum, inclusiv pe rute precum Houston–Tokyo sau Nashville–Toronto.

John Grant, analist în aviație: rezervați biletele „Acum!”

John Grant, analist senior la OAG, este categoric în privința momentului potrivit pentru rezervare: „ACUM!”

„Prețurile vor continua să crească zilnic, iar turiștii își schimbă deja preferințele către destinații precum Spania, Portugalia și alte zone din Europa de Vest, ceea ce duce la creșterea rapidă a cererii”, a spus Grant.

În ceea ce privește ofertele de ultim moment, el afirmă că acestea ar putea apărea pentru destinații precum Cipru, Turcia și Grecia, dacă se va considera că nu mai sunt afectate de conflictul actual.