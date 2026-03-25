Vacanţe mai scumpe pentru români din cauza preţului kerosenului. Expert: Apelaţi la agenţiile care au negociat tarifele de anul trecut

Într-un context economic tot mai dur, companiile aeriene scumpesc biletele din cauză că a urcat foarte mult preţul kerosenului, combustibilul special pentru avioane. Prin urmare, şi vacanţele românilor vor fi mai scumpe în 2026, iar alegerea destinaţiei este influenţată deseori de cheltuielile de deplasare. Preţul kerosenului a crescut cu peste 50% de la izbucnirea războiului din Iran. "Le recomand turiştilor să apeleze la agenţiile de turism care au negociat încă de anul trecut tarifele", a spus consultantul Traian Bădulescu, de la ANAT, în direct, la Antena 3 CNN.

Hotelierii din Grecia nu sunt optimiți cu privire la sezonul turistic care se apropie, deoarece numărul rezervărilor scade din cauza tensiunilor militare din Orientul Mijlociu. Deși autoritățile de la Atena dau asigurări că țara rămâne o destinație sigură, operatorii din industrie cred contrariul.

Operatorii din turism sunt mult mai rezervați, scrie Novinite. Potrivit reprezentanților din industrie, rezervările actuale provin în principal din piețele europene, însă volumul acestora rămâne redus, iar turiștii sunt prudenți. Incertitudinile geopolitice, combinate cu presiunile economice, îi fac pe mulți potențiali vizitatori să amâne sau să își schimbe planurile de călătorie.

Sfaturi pentru vacanţe mai ieftine

Consultantul Traian Bădulescu, de la ANAT, transmite că destinaţiile europene rămân cel mai sigure şi are un sfat pentru români în privinţa plănuirii vacanţelor.

"În primul rând, destinaţiile europene sunt sigure, inclusiv România. Deci ar trebui să profităm şi noi şi să atragem mai mulţi turişti. Românii, de obicei, merg în vacanţă în propria ţară, dar şi în Grecia, Bulgaria, Italia, Spania... Cele mai sigure destinaţii sunt cele europene. Şi în cele exotice se călătoreşte în continuare, dar au picat marile hub-uri: Doha, din Qatar, şi Dubai şi Abu Dhabi, din Emirate.

Le recomand turiştilor să apeleze la agenţiile de turism care au negociat încă de anul trecut tarifele. Agenţiile de turism operează de multe ori curse charter, deci avioane închuriate de agenţii. Este mult mai simplu în acest caz, tarifele rămân în mare parte bătute în cuie, fiind negociate de anul trecut. Pentru că ele se negociază maximum până în toamnă", a afirmat consultantul Traian Bădulescu, de la ANAT.