Au început înscrierile la Rabla Auto 2026: Câți bani poți primi pentru o mașină nouă. Deja se anunță schimbări pentru Rabla 2027

3 minute de citit Publicat la 13:17 03 Noi 2026 Modificat la 13:17 03 Noi 2026

Programul Rabla 2026. sursa foto: Getty Images

Românii care vor să își cumpere o mașină nouă prin Programul Rabla Auto se pot înscrie, începând de marți, 3 noiembrie, într-o nouă sesiune destinată persoanelor fizice. Înscrierile au început la ora 10:00, pe platforma Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), iar bugetul disponibil este de peste 35 de milioane de lei. În aceeași zi, ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anunțat că își dorește un buget mult mai mare pentru Rabla 2027 și că programul de anul viitor ar urma să acorde prioritate autoturismelor produse de companii din Uniunea Europeană, scrie Agerpres.

Rabla Auto 2026. Câți bani pot primi românii pentru o mașină nouă

Noua sesiune este destinată persoanelor care nu au reușit să se înscrie anterior și va rămâne deschisă până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor.

Bugetul total este de 35,389 milioane de lei, dintre care 25,6 milioane sunt alocate mașinilor cu motoare termice, inclusiv GPL/GNC, și celor hibride. Alte 9,239 milioane de lei sunt destinate mașinilor electrice, plug-in hybrid și celor cu pilă de combustie cu hidrogen, iar 550.000 de lei sunt rezervate motocicletelor.

Valoarea ecotichetelor diferă în funcție de vehiculul cumpărat:

18.500 de lei pentru o mașină electrică sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 de lei pentru o mașină plug-in hybrid sau o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru o mașină hibridă;

10.000 de lei pentru o mașină cu motor termic, inclusiv GPL/GNC, sau o motocicletă.

Ce trebuie verificat înainte de înscrierea în Programul Rabla

Cei care vor să obțină finanțare trebuie să fie atenți la documentele încărcate în platforma AFM. Folosirea unui formular dintr-o sesiune anterioară, certificatele fiscale expirate sau datele personale completate greșit pot crea probleme la verificarea dosarului.

Cererea de finanțare trebuie descărcată din aplicația AFM pentru sesiunea actuală, completată și încărcată conform instrucțiunilor.

Certificatul fiscal privind obligațiile către bugetul de stat trebuie să fie emis cu cel mult 90 de zile înainte de depunerea cererii, iar cel pentru taxele și impozitele locale, cu cel mult 30 de zile înainte. Ambele documente trebuie să fie pe numele solicitantului.

De asemenea, actul de identitate trebuie să fie valabil, iar numele, CNP-ul și domiciliul trebuie să corespundă datelor completate în cerere.

Atenție, simpla încărcare a documentelor nu înseamnă că înscrierea a fost finalizată. Solicitantul trebuie să parcurgă toți pașii din platformă și să verifice dacă a primit confirmarea transmiterii.

După înregistrarea cererii, valoarea ecotichetului este rezervată în limita fondurilor disponibile, însă acest lucru nu înseamnă că finanțarea a fost deja aprobată.

În următoarele 10 zile, solicitantul trebuie să introducă datele mașinii vechi, să încarce documentele necesare și să aleagă un producător validat.

După aprobarea finanțării, beneficiarul are la dispoziție 60 de zile pentru casarea și radierea autovehiculului uzat.

Intotero anunță schimbări pentru Rabla 2027: Buget mai mare și prioritate pentru producătorii europeni

În timp ce noua sesiune Rabla 2026 a început, ministrul Mediului, Natalia Intotero, a anunțat că pregătește schimbări pentru programul de anul viitor. Ministrul își dorește ca Rabla 2027 să fie lansat la timp, cu un buget stabilit de la început împreună cu producătorii și dealerii auto. O altă prioritate ar urma să fie susținerea industriei auto din Uniunea Europeană, inclusiv a celei din România.

„Rabla 2027 va fi lansat la timp cu un buget stabilit de la început împreună cu producătorii, dealerii. Îmi doresc foarte tare pentru anul 2027 ca acest program să aibă ca prioritate autoturisme de la producători din Uniunea Europeană şi desigur un buget mult mai mare. Pentru anul 2026, bugetul a fost doar de 300 de milioane. Amintesc că, în trecut, bugetul a fost de 1,2 miliarde de lei. Deci, va fi o prioritate acest program. Imediat după lansarea acestui program a fost o solicitare foarte mare din partea cetăţenilor. Spre deosebire de programul din acest an 2026, unde cetăţenii îşi pot achiziţiona autoturisme, motociclete din toate ţările din lume, noi pentru anul 2027 ne propunem să fie o prioritate pentru producătorii din Uniunea Europeană. Dacă este cazul, vom veni şi cu îmbunătăţiri” a spus intotero.

Aceasta a adăugat că vor exista discuţii cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în privinţa bugetului noului Program „Rabla”.

„Am avut o discuţie deja cu domnul ministru Nazare. Suntem într-un dialog permanent şi chiar mâine, sper eu, să avem o nouă discuţie pentru a explica încă o dată nevoia acestui program. Eu îmi doresc că, până la finalul anului 2026, bugetul pentru anul 2027 să fie aprobat în Parlament şi imediat, în luna ianuarie, să începem discuţiile aplicate cu cei de la AFM. Repet, rămânem la varianta de ţări din Uniunea Europeană, cu precădere, argumentul fiind încurajarea industriei din aceste ţări şi, în special, încurajarea industriei şi din România”, a subliniat Natalia Intotero.

O nouă sesiune a Programului Rabla 2026 destinată persoanelor fizice a demarat, marţi, 3 noiembrie, pentru cei care nu au reuşit să se înscrie anterior, bugetul fiind de 35,389 milioane de lei.