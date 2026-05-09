Chinezii au făcut o copie fidelă a Land Rover Defender, iar acum o vând la preț de Dacia

Great Wall Motors pregătește lansarea unui nou SUV care amintește puternic de celebrul Land Rover Defender, însă la un preț mult mai accesibil. Noul Haval H7 are un design masiv și pătrățos, măsoară aproape 4,80 metri lungime și vine cu elemente specifice modelelor de off-road, precum scară montată pe hayon și roată de rezervă amplasată la exterior, scrie Bild.

Deși exteriorul sugerează o mașină pregătită pentru aventuri dure, interiorul schimbă complet atmosfera. În locul unui habitaclu simplu și utilitar, Haval H7 oferă un spațiu modern, cu finisaje din piele, ecrane mari și un sistem digital complex, apropiat mai degrabă de confortul unui SUV premium.

Mai multe variante de motorizare

Spațiul interior este generos, mai ales pentru pasagerii din spate, iar dotările includ o gamă largă de funcții conectate și aplicații integrate.

Constructorul chinez oferă mai multe variante de motorizare. Gama pornește de la un motor pe benzină de 223 de cai putere și include versiuni hibride și plug-in hybrid. Cea mai puternică variantă ajunge la 462 CP și poate accelera de la 0 la 100 km/h în puțin peste cinci secunde, performanță apropiată de cea a unor SUV-uri mult mai scumpe.

Haval H7 redefineste confortul la rulare, fiind proiectat special pentru cei care apreciază relaxarea la volan. Suspensia optimizată garantează o călătorie extrem de confortabilă pe distanțe mari. Comportamentul dinamic și direcția pun accentul pe manevrabilitate ușoară și fluiditate, oferind o alternativă relaxată la stilul de condus ferm al mașinilor europene.

Ar urma să coste aproximativ 35.000 de euro

În off-road, SUV-ul poate face față traseelor de aventură și drumurilor dificile, însă nu se ridică la nivelul unor modele consacrate precum Defender sau Mercedes-Benz G-Class atunci când vine vorba despre teren extrem.

Principalul argument al noului model rămâne însă prețul. Haval H7 ar urma să coste în jur de 35.000 de euro, sumă pentru care multe dintre marile SUV-uri off-road europene nu pot fi cumpărate nici măcar second-hand într-o stare foarte bună.

Rămâne de văzut dacă modelul chinezesc va reuși să se impună pe piețele europene, unde mărcile din China încă se confruntă cu probleme de imagine și distribuție. Totuși, în privința prețului, producătorii chinezi au început deja să pună presiune serioasă pe constructorii tradiționali.