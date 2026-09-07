Cine plătește amenda dacă un pasager nu poartă centura de siguranță: În cazul minorilor din mașină, regula este diferită

Centură de siguranță într-o mașină. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu astfel de dispozitive, atât în localități, cât și în afara acestora. Regula se aplică și pasagerilor, nu doar șoferului, iar încălcarea obligației poate atrage o amendă contravențională. Dat fiind că șoferul este cel responsabil de respectarea regulilor de circulație, mulți se întreabă cine plătește amenda dacă un pasager nu poartă centura de siguranță

În cazul unui pasager adult care nu poartă centura, sancțiunea îi revine chiar pasagerului. Codul rutier prevede în mod expres că nerespectarea de către pasageri a obligației de a purta centura sau dispozitivele de siguranță omologate constituie contravenție.

Pasagerul este amendat dacă nu poartă centura de siguranță

Dacă un pasager adult aflat într-un autoturism nu poartă centura în timpul deplasării pe drumurile publice, el este persoana care poate fi sancționată. Faptul că autoturismul este condus de o altă persoană nu transferă automat amenda către șofer.

Nerespectarea obligației de către pasager este încadrată la clasa I de sancțiuni. Aceasta înseamnă că amenda este cuprinsă între 2 și 3 puncte-amendă.

Șoferul are însă obligația de a-i informa pe pasageri cu privire la obligația legală de a purta centura. În cazul copiilor și al minorilor, responsabilitatea conducătorului auto este mai strictă, acesta trebuind să se asigure că minorii poartă centura sau sunt transportați în dispozitive de fixare pentru copii omologate, în condițiile prevăzute de lege.

Cine plătește amenda dacă pasagerul este minor

În cazul minorilor, situația este diferită. Conducătorul auto are obligația legală de a se asigura că persoanele minore poartă centura de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare pentru copii omologate.

Pentru neîndeplinirea acestei obligații, șoferului îi pot fi aplicate 3 puncte de penalizare. În plus, Codul rutier prevede că amenda din clasa a II-a se aplică și conducătorului auto care săvârșește o faptă pentru care se aplică 3 puncte de penalizare.

Prin urmare, atunci când un copil nu este asigurat corespunzător, nu este corect să se considere că părintele sau proprietarul mașinii primește automat amenda doar pentru că este adult. Persoana vizată de sancțiunea rutieră este conducătorul auto, care are obligația expresă de a se asigura că minorul este transportat în condiții de siguranță.

În cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani există și o regulă generală privind răspunderea contravențională: aceștia nu răspund contravențional. Pentru minorii care au împlinit 14 ani, răspunderea contravențională poate exista, iar limitele amenzii se reduc la jumătate, potrivit regimului general al contravențiilor. În cazul transportului unui minor, obligația distinctă a șoferului privind utilizarea centurii sau a dispozitivului pentru copii rămâne însă aplicabilă.

Valoarea amenzii în 2026

Valoarea amenzii depinde de categoria de sancțiune în care este încadrată fapta și de valoarea punctului-amendă.

Începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară este de 4.325 de lei. Potrivit Codului rutier, un punct-amendă reprezintă 10% din salariul minim brut pe economie. În aceste condiții, un punct-amendă are valoarea de 432,50 lei.

Pentru un pasager adult care nu poartă centura, amenda din clasa I este de 2 sau 3 puncte-amendă, adică între 865 de lei și 1.297,50 lei.

În cazul șoferului care nu își îndeplinește obligația de a se asigura că un minor poartă centura sau este transportat într-un dispozitiv de fixare pentru copii, fapta pentru care se aplică 3 puncte de penalizare atrage amenda corespunzătoare clasei a II-a. Aceasta înseamnă 4 sau 5 puncte-amendă, respectiv între 1.730 de lei și 2.162,50 lei, la nivelul punctului-amendă valabil în prezent.

Ce pasageri sunt exceptați de la purtarea centurii de siguranță

Legislația prevede anumite situații în care o persoană este exceptată de la obligația de a purta centura de siguranță.

Printre acestea se numără femeile aflate într-o stare vizibilă de graviditate și persoanele care dețin un certificat medical în care este menționată o afecțiune care contraindică purtarea centurii. Persoanele scutite din motive medicale trebuie să aibă asupra lor certificatul medical, care trebuie să precizeze și perioada de valabilitate.

De asemenea, sunt exceptați de la obligația de a purta centura conducătorii de autoturisme în timpul executării manevrei de mers înapoi sau atunci când staționează, precum și conducătorii de autoturisme care efectuează servicii de transport public de persoane în regim de taxi, atunci când transportă pasageri.

Instructorii auto, în timpul pregătirii practice a persoanelor care învață să conducă, precum și examinatorii autorității competente, în timpul probelor practice pentru obținerea permisului de conducere, beneficiază, de asemenea, de această excepție.

Reguli speciale privind centura de siguranță pentru copii

Pentru copii există reguli speciale. Cei cu înălțimea de până la 135 de centimetri trebuie transportați cu ajutorul unui dispozitiv de fixare pentru copii instalat în autovehicul. Copiii care depășesc 135 de centimetri pot purta centura pentru adulți, însă aceasta trebuie reglată astfel încât să nu treacă peste zona gâtului sau a feței, sau pot fi transportați într-un dispozitiv de fixare pentru copii omologat.

În cazul unui copil care deține certificat medical de scutire de la utilizarea centurii sau a dispozitivului de fixare, transportul trebuie realizat pe locurile din spate, în condițiile prevăzute de Ministerul Afacerilor Interne.

Așadar, răspunsul la întrebarea „cine plătește amenda dacă pasagerul nu poartă centura” depinde de vârsta pasagerului și de situația concretă. Pentru un pasager adult, sancțiunea îi revine pasagerului. Pentru un minor, șoferul are o obligație suplimentară de a se asigura că acesta este protejat corespunzător, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la amendarea conducătorului auto și la aplicarea punctelor de penalizare.