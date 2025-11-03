Cum se spală corect mașina la self service. Când se dă cu ceară și ce urmează după

1 minut de citit Publicat la 15:46 03 Noi 2025 Modificat la 15:46 03 Noi 2025

Spălătoriile auto self service oferă tot ce ai nevoie pentru o curățare eficientă. Foto: Hepta

Dacă preferi să îți speli singur mașina, dar nu știi exact când se dă cu ceara la spălătoria auto și ce ordine trebuie să urmezi la self service, este important să respecți doar câțiva pași simpli. O spălare corectă nu doar că îți lasă mașina strălucitoare, dar o și protejează în timp, prevenind depunerile de praf sau orice altă murdărie, scrie zoomcarwash.com.au.

Pașii pentru a spăla corect mașina la self service

Spălătoriile auto self service oferă tot ce ai nevoie pentru o curățare eficientă — de la spumă activă și jet de presiune, până la programe de ceară și apă osmozată.

Alege o boxă liberă și poziționează mașina astfel încât să poți ajunge ușor pe toate părțile. Închide bine ușile și geamurile, pentru a evita ca apa să pătrundă în interior. Aplică prespălarea — acest pas ajută la înmuierea murdăriei și a prafului depus pe caroserie. Folosește detergentul sau spuma activă cu ajutorul programului dedicat. Las-o să acționeze 1-2 minute, fără a se usca. Curăță jantele și pragurile, acolo unde se acumulează cel mai mult praf și noroi. Clătește mașina cu jetul de apă de înaltă presiune pentru a îndepărta detergentul și murdăria.

După acești pași urmează etapa de finisare — ceara și clătirea finală.

Când se dă cu ceara auto. Se clătește mașina după ceară?

Mulți șoferi se întreabă când se dă cu ceara la spălătoria auto și dacă mașina trebuie clătită după aplicare. Răspunsul este simplu. Ceara se aplică după clătirea cu apă sub presiune, pe o mașină curată. Nu trebuie clătită ulterior, deoarece programele de la spălătoriile self service folosesc ceară lichidă hidrofobă, care se aplică sub formă de peliculă fină. Aceasta creează un strat protector care ajută apa să se scurgă rapid de pe suprafață, prevenind petele și murdărirea rapidă. În plus, oferă luciu caroseriei și protecție împotriva sării sau razelor UV.

După aplicarea cerii, urmează programul de clătire finală, cu apă osmozată.

Ce înseamnă apa osmozată

La finalul spălării, apa osmozată are rolul de a elimina orice urmă de minerale și impurități din apa obișnuită.

Prin procesul de osmoză inversă, apa este filtrată de săruri, calcar și alte particule care pot lăsa pete după uscare.

Astfel, când folosești apa osmozată nu mai este nevoie să ștergi mașina manual, nu rămân urme sau pete albe pe caroserie, iar caroseria capătă un luciu natural, perfect pentru aplicarea ulterioară a produselor de întreținere.