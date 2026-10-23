De ce cumpără românii tot mai puţine maşini. Dealerii auto spun că nu au mai trecut printr-o astfel de criză de 20 de ani

De ce cumpără românii tot mai puţine maşini / Foto: Getty Images

Românii cumpără tot mai puține mașini, fie că sunt noi, fie că sunt la mâna a doua. În primele nouă luni ale anului, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 10,5%, iar cele de mașini rulate aduse din străinătate au scăzut cu aproape 14%.

Dealerii spun că nu au mai trecut prin asemenea probleme de 20 de ani. Oamenii ar avea bani, dar ar prefera să nu-şi cumpere o maşină în acest moment, ci să țină finanţele deoparte și să amâne achizițiile mari, pe fondul incertitudinii economice.

Până la finalul lui septembrie au fost înmatriculate puţin peste 96.000 de maşini noi, cu 10,5% mai puţin faţă de anul trecut. Şoferii se uită tot mai atent la consum, tehnologie şi autonomie, iar interesul se mută spre hibride şi electrice.

"Clienţii migrează spre motoarele hibrid sau full-hibrid, inclusiv spre maşini electrice. Este o provocare pe care n-am resimţit-o timp de 20 de ani", a afirmat reprezentantul unui dealer auto.

Nici piaţa second hand nu stă mai bine. Au fost înmatriculate aproximativ 227.000 de maşini rulate, cu 13,6% mai puţine faţă de 2025.

Oamenii amână achiziţiile şi îşi calculează mai atent cheltuielile, după crizele din ultima perioadă.

Şoferii care cumpără maşini rulate în România se expun la mari riscuri

Şoferii care cumpără maşini rulate în România se expun la unele dintre cele mai mari riscuri din Europa. România ocupă locul 20 din 23 de pieţe europene analizate în Indexul de transparenţă 2026, care clasifică pieţele de maşini rulate din Europa în funcţie de riscurile la care se expun cumpărătorii, deşi a urcat două poziţii faţă de anul trecut, potrivit unei analize realizate de compania carVertical, specializată în date auto.

Peste jumătate dintre maşinile rulate verificate în România aveau daune înregistrate în istoric, iar ponderea vehiculelor cu kilometraj modificat a crescut, chiar dacă numărul mediu de kilometri daţi înapoi a scăzut.

"În România, numărul mediu de kilometri cu care a fost dat înapoi odometrul a scăzut anul acesta la 85.779 km, cu 9,8 % mai puţin faţă de cei 95.122 km de anul trecut. În acelaşi timp, tot mai multe vehicule au odometrul modificat. Ponderea acestora a crescut de la 7,5 % la 8,3 %, deşi numărul de kilometri daţi înapoi a scăzut, în medie", se arată în comunicat.