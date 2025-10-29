Ferrari a lansat prima supermașină futuristă „doar pentru lumea virtuală”: Cum arată modelul F76 cu două volane

Publicat la 07:30 29 Oct 2025 Modificat la 07:32 29 Oct 2025

Cel mai nou model Ferrari F76 care există doar digital. Sursa foto: Hepta/ Ferrari Press Agency/ Ferrari

Producătorul de supermașini Ferrari a dezvăluit cel mai nou model al său, care atrage toate privirile, însă acesta nu există în realitate.

Modelul, denumit F76, a fost realizat pentru a celebra cea de-a treia victorie consecutivă a companiei italiene la cursa de 24 de ore de la Le Mans, obținută cu mașina de competiție Ferrari 499P și a fost creat pentru a ilustra cum ar putea arăta viitorul mărcii, atât din punct de vedere al designului, cât și al tehnologiei.

Însă F76 a fost conceput exclusiv pentru lumea digitală, sub forma unui NFT (n.r. non-fungible token – jeton nefungibil) și poate fi controlat de doi șoferi, având două volane.

Ferrari afirmă că modelul F76 a fost creat urmând principiul „forma urmează funcția” (form-follows-function) și promite că unele dintre elementele acestui concept vor fi integrate în viitoarele modele de serie.

De exemplu, cei doi șoferi sunt poziționați în fuselaje separate, ca rezultat al unui efort de optimizare a fluxului de aer. Această soluție, susține Ferrari, „revoluționează” spațiul interior al vehiculului.

Ce este un NFT

Un NFT este un activ digital unic, care nu poate fi copiat, și care a devenit pentru unii o formă de investiție - deși majoritatea acestor active nu au valoare monetară reală.

Ferrari nu a precizat prețul NFT-ului F76 și nici dacă acesta va putea fi tranzacționat.

Numele F76 aduce un omagiu primei victorii a „Căluțului Cabrat” în celebra cursă de anduranță franceză Le Mans, obținută în urmă cu 76 de ani, în 1949.

Modelul digital a fost conceput pentru clienții programului exclusiv Ferrari Hyperclub, oferind celor interesați de achiziționarea NFT-ului posibilitatea de a personaliza vehiculul ca și cum ar fi unul real.

F76 a fost realizat de Centrul de Design Ferrari (Ferrari Styling Centre) și își propune să anticipeze liniile și formele mașinilor Ferrari ale viitorului.