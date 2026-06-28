LEGO a construit un hypercar în mărime naturală. A atins 111 km/h și a intrat în istorie

2 minute de citit Publicat la 12:00 28 Iun 2026 Modificat la 12:00 28 Iun 2026

Mașina este alcătuită din 327.906 piese LEGO și cântărește aproximativ 1.800 de kilograme. Foto: koenigseggjesko.registry / Instagram

LEGO a dus construcțiile din cărămizi la un nivel fără precedent. Compania a realizat o replică în mărime naturală a modelului Koenigsegg Sadair's Spear, complet funcțională, pe care un pilot profesionist a condus-o cu 111 km/h pe celebrul traseu de la Goodwood, scrie Autonext.

Performanța stabilește un nou record pentru cel mai rapid vehicul construit din piese LEGO, depășind cu mult precedentul record de 50 km/h.

Peste 327.000 de piese și aproape 9.500 de ore de muncă

Proiectul a fost impresionant atât prin dimensiuni, cât și prin complexitate.

Mașina este alcătuită din 327.906 piese LEGO și cântărește aproximativ 1.800 de kilograme. Dintre acestea, aproape 400 de kilograme reprezintă exclusiv cărămizile LEGO.

Echipa de ingineri și designeri a lucrat peste 9.400 de ore pentru a transforma modelul într-un vehicul capabil să accelereze, să vireze și să ruleze asemenea automobilului real.

În mers, construcția seamănă atât de bine cu modelul original încât, de la distanță, este greu de observat că este realizată aproape în întregime din piese LEGO.

Pilotată de un specialist Koenigsegg

La volan s-a aflat Markus Lundh, pilot de teste al producătorului suedez Koenigsegg și unul dintre cei care au stabilit recorduri și cu modelele reale ale mărcii.

Acesta a urcat celebra rampă de la Goodwood cu viteza de 111 km/h și a declarat că experiența a fost surprinzător de apropiată de cea oferită de un automobil autentic.

Potrivit pilotului, senzația de la volan i-a amintit de momentele în care stabilea recorduri cu modelele originale Koenigsegg pe același traseu.

Mai mult decât o simplă strategie de promovare

Construcția a fost realizată pentru a marca lansarea noului set LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear, format din 4.104 piese.

Reprezentanții companiei spun că proiectul demonstrează filosofia „Build for Real”, prin care modelele Technic încearcă să reproducă cât mai fidel funcționarea vehiculelor reale.

În locul unei machete statice, inginerii au ales să construiască o mașină care poate accelera, vira și circula la viteze impresionante, demonstrând că proiectul nu este doar un exercițiu de design, ci și unul de inginerie.

O demonstrație spectaculoasă de inginerie

Astfel de campanii de promovare sunt frecvente în industria auto, însă puține implică un nivel atât de ridicat de dificultate.

Construirea unei replici în mărime naturală este o provocare în sine, însă realizarea unui vehicul suficient de rezistent pentru a fi condus cu peste 100 km/h de un pilot profesionist reprezintă o performanță tehnică remarcabilă.

Alegerea modelului Koenigsegg nu este întâmplătoare. Constructorul suedez este cunoscut pentru soluțiile sale inginerești neconvenționale și pentru automobilele care împing constant limitele performanței.

Rezultatul este una dintre cele mai spectaculoase creații LEGO din ultimii ani: o mașină construită din sute de mii de piese, care nu doar arată ca un hypercar, ci poate fi condusă la viteze pe care puțini și le-ar fi imaginat pentru o astfel de construcție.