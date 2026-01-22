Microbuze școlare românești, omologate UE și dotate cu tehnologii de ultimă generație

Vehiculele realizate la noi în țară au atras atenția prin tehnologie și eficiență. Foto: Antena 3 CNN

Microbuzele școlare produse de o companie românească din Câmpina ajung astăzi pe unele dintre cele mai exigente piețe din Europa. Vehiculele sunt construite atât pe platforme diesel, cât și electrice, fiind adaptate cerințelor stricte de siguranță și confort impuse la nivelul Uniunii Europene.

Piața externă reprezintă principalul motor al producției, aproape întreaga capacitate a fabricii fiind dedicată comenzilor din afara României. Transportul școlar este segmentul dominant, unul dintre cele mai bine reglementate domenii din Europa.

Printre modelele fabricate se numără microbuze construite pe șasiu Iveco Daily diesel, care urmează să fie disponibile și în variantă electrică. Acestea au configurații de 33 sau 35 de locuri și sunt utilizate în special pe piața din Franța. De asemenea, țările nordice, recunoscute pentru standardele ridicate de siguranță și sustenabilitate, se află printre cei mai mari consumatori.

Interesul vine inclusiv din afara Uniunii Europene. Compania se află în discuții cu parteneri din Israel, care solicită prototipuri pentru testare înainte de lansarea comenzilor.

Dincolo de capacitate, accentul este pus pe tehnologie. Microbuzele sunt dotate cu sisteme moderne de asistență, menite să sporească siguranța pasagerilor și confortul șoferului. Acestea includ comenzi pe volan, pilot automat adaptiv, sisteme de menținere a benzii de rulare și senzori de unghi mort.

În funcție de complexitatea proiectului, fabrica poate produce până la patru microbuze pe zi. Există însă și modele speciale, care necesită un timp de lucru mai îndelungat, de la câteva zile până la câteva luni. Cele mai complexe sunt microbuzele destinate transportului persoanelor cu dizabilități, echipate cu podea coborâtă pentru acces facil al cărucioarelor rulante.

Un alt avantaj major îl reprezintă omologarea europeană. Toate microbuzele respectă normele UE și pot fi înmatriculate rapid în orice stat membru, fără proceduri suplimentare. Modelele construite pe șasiu Mercedes și Iveco sunt omologate în Belgia, iar cele pe Ford, în Suedia.

Astfel, o companie românească din Câmpina reușește să concureze pe piețe extrem de competitive și să transporte, zi de zi, elevi din întreaga Europă în condiții ridicate de siguranță, demonstrând că industria locală poate performa la cel mai înalt nivel.