Noul SUV de lux care costă maximum 40.000 de euro și a adunat 150.000 de precomenzi ajunge în Europa

2 minute de citit Publicat la 14:12 03 Iul 2026 Modificat la 14:12 03 Iul 2026

SUV-ul și-a făcut debutul la Salonul Auto de la Beijing, unde a atras imediat atenția publicului. Foto: Profimedia Images

Constructorul chinez BYD pregătește lansarea pe piața europeană a celui mai mare și mai luxos SUV electric din gama sa. Modelul, comercializat în China sub denumirea Great Tang, ar urma să ajungă în Europa până la sfârșitul anului 2026 sau, cel târziu, la începutul lui 2027.

Anunțul a fost făcut de vicepreședintele executiv al companiei, Stella Li, într-un interviu acordat Bloomberg, punând capăt speculațiilor privind planurile BYD pentru acest model, scrie racing.nl.

150.000 de precomenzi înainte de lansare

SUV-ul și-a făcut debutul la Salonul Auto de la Beijing, unde a atras imediat atenția publicului.

În doar două săptămâni, modelul a înregistrat 100.000 de precomenzi, iar până la lansarea oficială numărul acestora a ajuns la 150.000, devenind cel mai comandat automobil din istoria BYD.

Mai mare decât Kia EV9

Great Tang măsoară 5,26 metri lungime, fiind mai mare decât Kia EV9.

Potrivit producătorului, modelul integrează 29 de tehnologii prezentate în premieră mondială, de la sisteme de asistență la condus până la dotări dedicate confortului pasagerilor.

Suspensia pneumatică este oferită în echiparea standard, pentru un confort sporit la drum lung.

BYD nu este la primul model premium. În China, compania comercializează deja sedanul Great Han, comparat ca dimensiuni și prezență cu un Mercedes-Benz Clasa S, dar la un preț mult mai redus.

Prin lansarea Great Tang, constructorul chinez încearcă să demonstreze că poate concura și în segmentul automobilelor premium, nu doar al modelelor accesibile.

Autonomie de până la 950 km

Specificațiile tehnice sunt ambițioase.

În funcție de versiune, SUV-ul este echipat cu baterii de 106 sau 130 kWh, iar autonomia poate ajunge la 950 de kilometri, conform standardului chinez CLTC.

Puterea sistemului de propulsie variază între 300 și 370 kW, iar accelerația de la 0 la 100 km/h este realizată în 3,9 secunde.

Constructorul anunță și o putere maximă de încărcare de 1.000 kW, ceea ce ar reduce semnificativ timpul petrecut la stațiile de încărcare. Modelul este echipat și cu direcție integrală, pentru o manevrabilitate mai bună la viteze reduse.

Dotări de limuzină

Habitaclul este orientat spre confort și include:

scaune individuale tip „căpitan”, cu cotiere, care pot fi transformate în pat;

funcții de masaj, încălzire și ventilație pentru scaune;

frigider integrat în consola centrală;

ecran de divertisment de 17,3 inci pentru pasagerii din spate.

Cât va costa în Europa

În China, Great Tang are un preț de pornire echivalent cu aproximativ 31.000 de euro, iar cea mai bine echipată versiune ajunge la circa 40.000 de euro.

BYD nu a anunțat încă prețurile pentru piața europeană. Totuși, este de așteptat ca acestea să fie mai ridicate, din cauza costurilor de transport, taxelor de import și fiscalității aplicate în Europa.

Deocamdată, constructorul nu a precizat ce versiuni și motorizări vor fi disponibile pe continentul european.