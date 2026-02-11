Pentru că a încheiat anul 2025 cu profit, Ferrari a anunțat că toți angajații primesc bonusuri de câte 14.900 de euro

Primul model de maşină eletrică Ferrari va fi prezentat la Roma în luna mai. Sursa foto: captura/ferrari.com

Compania Ferrari sărbătorește un an financiar 2025 cu venituri în creștere de 7% și un profit net de 1,6 miliarde de euro. Există o veste bună și pentru acționari, după ce consiliul de administrație a propus distribuirea a 40% din profituri. Dar şi angajaţii sunt răsplătiţi cu bonusuri de 14.900 de euro.

Un alt an de aur pentru Ferrari , care a înregistrat venituri nete de 7.146 milioane de euro, în creștere cu 7%. Profitul operațional (EBIT) s-a ridicat la 2.110 milioane de euro, în creștere cu 12% față de anul precedent, cu o marjă EBIT de 29,5% . Profitul net s-a ridicat la 1.600 milioane de euro, iar câștigul diluat pe acțiune s-a ridicat la 8,96 euro. Comenzile sunt programate până la sfârșitul anului 2027, relatează publicaţia Il Resto del Carlino.

Pe scurt, 2025 este un alt an de neuitat, un an care a determinat celebra comapnie producătoare de maşini să majoreze bonusul de competitivitate pentru cei 5.000 de angajați italieni la 14.900 de euro , „având în vedere rezultatele pe care este corect să le împărtășim cu toată lumea”, a declarat CEO-ul Benedetto Vigna. Anul trecut, bonusurile pentru angajaţi au fost în valoare de 14.400 de euro.

Vești bune și pentru acționari : dividendele pe care Ferrari le va distribui în 2026 „vor fi mai mari, vom prezenta consiliului de administrație propunerea de a distribui 40% din profit , egal cu 1,6 miliarde, față de 35% anul trecut”, a mai adăugat directorul financiar al Ferrari, Antonio Picca Piccon.

Noile modele Ferrari

„În 2026, vom lansa patru produse noi, pe lângă finalizarea prezentării vehiculului electric Luce pe 25 mai la Roma”, a adăugat Picca Piccon.

„Oportunitățile pentru noi în 2026 vor proveni din executarea cu succes a acestor lansări”, a adăugat directorul financiar. „Vor surprinde mulți clienți, deoarece unele modele vor reflecta roadele muncii depuse la Hypersail (n.red. proiect revoluționar al producătorului italian de automobile sport, reprezentând primul lor iaht de curse de înaltă performanță, conceput pentru a "zbura" deasupra apei)”, a spus Vigna.

Ferrari a lansat șase modele noi în 2025 - 296 Speciale, 296 Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider și prima dezvăluire a modelului Ferrari Luce, ceea ce va avea un impact asupra livrărilor din 2026 și ulterior.

Noua mașină electrică Luce

A treia și ultima fază a prezentării vehiculului electric Luce va avea loc la Roma pe 25 mai 2026. Comenzile „se vor deschide pe 27 mai, după anunțarea prețurilor”, a explicat Vigna. „Feedback-ul clienților, mulți dintre ei fiind noi, a fost foarte pozitiv. Clienților le place faptul că suntem singurii care oferă trei opțiuni de motorizare (termică, plug-in și electrică)”.

Ferrari la Bursa de Valori

Prețul acțiunilor Ferrari a crescut cu 8,4% , ajungând la 305 euro, după publicarea rezultatelor din 2025, care s-au încheiat cu venituri în creștere cu 7%, ajungând la 7,15 miliarde euro, și un profit net de 1,6 miliarde euro. Pentru 2026, grupul se așteaptă la venituri de 7,5 miliarde euro și o marjă EBITDA de 39%.