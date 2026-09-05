Poziția corectă a tetierelor de la scaunele mașinii. Riști accidentări grave la coloană dacă nu le ajustezi înălțimea

Poziția ei poate avea un rol important în limitarea mișcărilor bruște ale capului și gâtului. Foto: Getty Images

Tetierele scaunului de mașină nu sunt doar un simplu element de confort. În cazul unei coliziuni, poziția corectă a acestora poate avea un rol important în limitarea mișcărilor bruște ale capului și gâtului și în reducerea riscului de leziuni cervicale, potrivit nhtsa.gov.

Problema a atras atenția autorităților americane după ce numărul traumatismelor cervicale, produse în special în urma impacturilor din spate, a rămas ridicat. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA) a propus astfel reguli mai stricte privind înălțimea, poziționarea și rezistența tetierelor.

Scopul este simplu: în momentul unui impact, capul nu ar trebui să se deplaseze mult în raport cu trunchiul.

Ce rol au tetierele de la scaunele mașinii

În cazul unui impact din spate, corpul este împins înainte, în timp ce capul are tendința de a rămâne în urmă pentru o fracțiune de secundă. Această mișcare bruscă poate provoca o extensie rapidă a gâtului, fenomen asociat cu traumatismul cervical.

O tetieră poziționată corect limitează deplasarea capului spre spate și reduce diferența de mișcare dintre cap și trunchi.

Tocmai reducerea acestor mișcări a stat la baza propunerilor NHTSA privind noile standarde pentru tetiere. Autoritatea americană a urmărit inclusiv limitarea distanței dintre cap și tetieră și stabilirea unor cerințe minime privind înălțimea acesteia.

Pentru tetierele reglabile, propunerea prevedea și ca acestea să rămână blocate în poziția aleasă de utilizator, astfel încât să nu coboare sau să își schimbe poziția în timpul utilizării.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, sisteme mai avansate, inclusiv tetiere active și alte soluții integrate în scaun, concepute special pentru reducerea leziunilor în cazul impacturilor din spate.

Care e poziția corectă a tetierelor

Înălțimea este unul dintre cele mai importante lucruri atunci când reglezi tetiera.

Pentru a oferi protecția pentru care a fost concepută, aceasta trebuie să fie suficient de înaltă pentru a limita deplasarea capului spre spate. În propunerea NHTSA, pentru tetierele scaunelor din față era prevăzută o înălțime de cel puțin 800 de milimetri deasupra punctului de referință al scaunului, iar cele reglabile nu ar fi trebuit coborâte sub 750 de milimetri.

Pentru tetierele obligatorii de pe locurile din spate, valoarea propusă era de cel puțin 750 de milimetri.

Acestea sunt însă valori tehnice utilizate în standardele de siguranță și în testarea automobilelor. Pentru șofer și pasager, regula practică este mai simplă: tetiera trebuie reglată astfel încât să susțină corect partea din spate a capului, nu doar ceafa sau gâtul.

La fel de importantă este distanța dintre cap și tetieră. Cu cât capul se află mai departe de aceasta, cu atât poate avea loc o mișcare mai amplă înainte ca tetiera să-l susțină.

NHTSA a propus limitarea acestei distanțe la maximum 50 de milimetri, adică aproximativ 5 centimetri.

Tetiera trebuie, de asemenea, să rămână fixată în poziția aleasă. Nu este suficient să o ridici la începutul călătoriei dacă mecanismul permite să coboare ulterior.

În cazul unui accident, câțiva centimetri pot face diferența în ceea ce privește amplitudinea mișcării capului și gâtului.

De aceea, înainte de a porni la drum, este important ca fiecare ocupant să își regleze scaunul și tetiera în funcție de propria înălțime. O tetieră coborâtă prea mult sau poziționată prea departe de cap nu își poate îndeplini la fel de eficient rolul de protecție.