Programul Rabla pentru persoane fizice: AFM a aprobat noi dosare de finanţare, în valoare de 4,52 milioane de lei

1 minut de citit Publicat la 17:14 11 Dec 2025 Modificat la 17:14 11 Dec 2025

Mașini vechi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, joi, noi dosare de finanţare pentru Programul "Rabla" - persoane fizice, care cuprind 418 ecotichete în valoare de 4,52 milioane de lei.

„Administraţia Fondului pentru Mediu a publicat astăzi, 11 decembrie 2025, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 418 ecotichete în valoare de 4.520.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice”, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei, transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, după publicarea listei cu dosarele aprobate statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare” va fi actualizat în aplicaţie.

Până în acest moment, în cadrul Programului Rabla auto 2025 pentru persoane fizice a fost aprobat un total de 12.557 ecotichete, cu o valoare de 156,9 milioane de lei.

Unde apare lista dosarelor aprobate în Programul Rabla pentru persoane fizice

„În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare”, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat”, menţionează AFM.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul afm.ro, la secţiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

Sesiunea de înscriere în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice, se va încheia până la data de 31 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat acesteia.