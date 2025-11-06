RAR anunţă singura obligaţie pe care o au şoferii când circulă în condiţii de iarnă

Registrul Auto Român a venit cu un anunţ legat de circulaţia rutieră pe timp de iarnă, după ce pe internet au apărut informaţii potrivit cărora anumite obiecte trebuie să se afle în portbagajul şoferilor în sezonul rece. Sursa foto: imagini amator

Registrul Auto Român a venit cu un anunţ legat de circulaţia rutieră pe timp de iarnă, după ce pe internet au apărut informaţii potrivit cărora anumite obiecte trebuie să se afle în portbagajul şoferilor în sezonul rece.

"Voi ați auzit că se modifică, din nou (!!!), Codul Rutier? Și că trebuie să dați click AICI ca să aflați vestea BOMBĂ a momentului pentru toți șoferii? Știați că potrivit Codului Rutier 2025 trebuie să aveți nisip și lopată pentru deszăpezire în portbagaj? Puteți sta liniștiți, am dat noi click pe aceste articole de tip fake-news, ca să nu vă pierdeți voi inutil timpul cu textele care provoacă îngrijorare prin informații false. Această pseudo-știre circulă în fiecare an, dar fără nicio legătură cu legislația", se arată în postarea RAR de pe Facebook.

Potrivit autorităţii în domeniu, singura obligaţie pe care o au şoferii când circulă în condiţii de iarnă, şi care poate preveni reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului şi amenda, este dotarea maşinii cu anvelope de iarnă. Mai mult, această obligaţie nu este dependentă de un anumit anotimp, ea existând oricând un şofer se deplasează pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

"Singura obligație a conducătorilor auto este să doteze autoturismul cu anvelope de iarnă, atunci când circulă pe un drum acoperit cu gheață, zăpadă sau polei", arată Registrul Auto Român.

Pentru a fi conforme cu legea, anvelopele trebuie să aibă inscripția formată din literele M și S, care provin din termenii englezești Mud (noroi) și Snow (zăpadă). Marcajul poate fi sub una dintre formele: M+S, M.S. sau M&S, susţin reprezentanții Registrului Auto Român. Acesta este singurul criteriu legal care definește o anvelopă de iarnă conform Ordonanței Guvernului nr. 5/2011, care modifică OG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Denumiri comerciale precum all season sau winter grip nu garantează automat că anvelopa este omologată pentru iarnă. Prin urmare, verificarea marcajului M+S este esențială.



RAR menţionează că alte accesorii, precum nisip, lopată, lanţuri - chiar dacă pot fi utile în anumite condiţii de iarnă, sunt doar recomandări, nu obligaţii legale.

"Poate chiar și săculețul cu nisip și lopata pot fi folositoare în anumite condiții. Puteți avea în mașină și niște cabluri de încărcare a bateriei, un cablu de tractare, becuri de rezervă, o canistră cu carburant dacă plecați la un drum lung pe timp de iarnă, dar acestea nu sunt obligații legale, ci recomandări utile. Pentru vehiculele de mare tonaj, pentru cele care transportă pasageri sau mărfuri periculoase, prevederile legale pot fi distincte, dar șoferii profesioniști știu cu siguranță asta", se mai arată în mesajul Registrului Auto Român.