Rolls Royce celebrează Phantom printr-un model cu figurina Spirit of Ecstasy din aur masiv. Cum arată „Centenary”: Vor exista doar 25

Rolls Royce produce Phantom Centenary în ediție limitată la 100 de ani de la lansarea modelului. Sursa foto: Hepta/ Ferrari Press Agency/ Rolls-Royce

Producătorul de mașini de lux Rolls-Royce sărbătorește cea de-a 100-a aniversare a modelului său de top, Phantom. Denumit Centenary, doar 25 de mașini vor fi fabricate de divizia Private Collection a companiei, cu celebra figurină Spirit of Ecstasy de pe capotă realizată din aur masiv.

Schema de culori alb-negru este considerată un omagiu adus premierelor strălucitoare de la Hollywood din anii ’30, când starurile ajungeau în limuzine Phantom. Vopselele special dezvoltate conțin sticlă măcinată pentru a crea un efect de sclipire.

În interior, pe locurile din spate, se află lucrări de artă care ilustrează locuri și obiecte din istoria Phantom – de la sediul original al mărcii din Londra până la picturile în ulei realizate de cofondatorul companiei, Henry Royce, ale sudului Franței.

Scaunele prezintă, de asemenea, marile modele Phantom din trecut, în detalii fin desenate, împreună cu broderii reprezentând șapte proprietari renumiți din fiecare generație de Phantom.

Această țesătură complexă, cu peste 160.000 de cusături, a fost dezvoltată timp de 12 luni în parteneriat cu un atelier de modă. Pentru a contura și defini fiecare imagine, cusăturile neregulate din fir auriu creează iluzia liniilor care plutesc ușor deasupra suprafeței. Textura și adâncimea au fost adăugate cu fire de culoarea scoicii de mare.