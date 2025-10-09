Romanii lasă în urmă motorul termic: surpriza toamnei vine de la BYD, care recuperează teren

1 minut de citit Publicat la 10:02 09 Oct 2025 Modificat la 10:07 09 Oct 2025

Sigla BYD. Foto: Getty Images

Septembrie 2025 confirmă o tendință tot mai clară pe piața auto din România: tot mai mulți șoferi renunță la mașinile cu motor termic și aleg modelele electrice sau plug-in hybrid. Potrivit datelor oficiale, luna trecută au fost înmatriculate 1.057 de vehicule electrice și hibride plug-in.

Cea mai mare surpriză vine însă din partea producătorului chinez BYD, care a reușit o performanță notabilă: 112 unități vândute, devansând mărci deja consacrate din segmentul EV și PHEV.

Tesla, considerată mult timp reperul mobilității electrice, a înregistrat 102 unități, în timp ce MG – un alt brand chinezesc axat pe prețuri accesibile – a avut doar 4 înmatriculări. Dacia Spring, cândva vedeta pieței locale, a scăzut la 14 unități, semn că preferințele cumpărătorilor români s-au rafinat semnificativ.

Privind tabloul general, BYD deține acum peste 10% din piața EV și PHEV din luna septembrie – o reușită impresionantă pentru un brand relativ nou în România. Mai mult, a reușit să depășească Tesla cu 10 unități și să se detașeze clar de MG, demonstrând că românii reacționează mai bine la calitatea și consistența produsului, nu doar la renumele mărcii.

Analiștii auto subliniază că nu mai vorbim despre o creștere întâmplătoare, ci despre o schimbare de fond în comportamentul consumatorilor. Dacă până recent electrificarea era o opțiune de nișă, datele actuale arată că românii își reorientează ferm preferințele către soluții EV și PHEV, în contextul unei oferte tot mai variate și competitive.

Sursa: APIA

O infrastructură de încărcare aflată în expansiune și presiunea reglementărilor europene privind emisiile transformă anul 2025 într-un moment-cheie pentru mobilitatea electrică în România. Vânzările din septembrie confirmă depășirea barierei psihologice a motorului termic: românii nu se mai uită exclusiv la mărcile consacrate, ci aleg eficiența, tehnologia și performanța reală.

Ascensiunea rapidă a brandurilor chinezești de automobile electrice și plug-in hybrid marchează o nouă realitate: consumatorii români caută soluții care combină autonomia, inovația și costurile avantajoase de utilizare – semn că viitorul mobilității electrice a început deja.