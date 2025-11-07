Surpriză totală la RAR București. „Micuța Lacrimă”, o mașină extrem de rară, va circula în România: Nu ați văzut prea multe în trafic

1 minut de citit Publicat la 14:43 07 Noi 2025 Modificat la 14:43 07 Noi 2025

„Micuța lacrimă”, un SAAB 96 fabricat în 1973, a ajuns la RAR București FOTO: Facebook/ Registrul Auto Român

Angajații de la Registrul Auto Român, filiala din București, au avut vineri parte de o surpriză totală când au văzut în curte mașina supranumită „Micuța Lacrimă”, venită să-și revendice dreptul de a circula pe străzile din România.

Mașina albastră - un SAAB 96 fabricat în 1973 - a atras imediat atenția tuturor pasionaților de autoturisme de colecție.

RAR a postat pe Facebook un mesaj și mai multe imagini cu mașina rară:

„Ne-a atras atenția o pată de culoare în decorul cenușiu din aceste zile și credem că nu ați văzut prea multe astfel de modele în trafic, așa că vă prezentăm un SAAB 96. Printre mașinile care au venit astăzi la RAR București-Grivița, micuța “lacrimă” fabricată în 1973 a fost o prezență din alte timpuri. Exemplarul din imagini are un motor de 1.498 cmc, cu 4 cilindri în V și 65 CP.

Cartea de vizită a mașinilor produse de SAAB a fost coeficientul remarcabil al aerodinamicii, ceea ce reflectă originile producătorului în industria aeronautică. Din orice unghi ai privi un SAAB 96, forma sa de lacrimă este evidentă. Proprietarul actual povestește că a adus mașina din Olanda și a recondiționat-o în ultimii doi ani”.