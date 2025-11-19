Ţările de Jos renunţă la controlul asupra producătorului de cipuri Nexperia. Ce înseamnă asta pentru industria auto din Europa

Nexperia este un producător olandez de cipuri deţinut de o companie chineză. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Ţările de Jos renunţă la controlul producătorului de cipuri Nexperia, a anunţat miercuri ministrul Afacerilor Economice, Vincent Karremans, după discuţii constructive cu China, transmit DPA şi Reuters, citate de Agerpres.

Beijingul emisese o decizie care blochează Nexperia, un producător olandez de cipuri deţinut de compania chineză Wingtech Technology Co, să exporte produse fabricate la uzinele sale chineze, după ce anterior Ţările de Jos au preluat controlul asupra companiei Nexperia, utilizând o serie de prevederi de urgenţă care îi permit să îşi protejeze producţia strategică.

Ulterior, China a relaxat măsurile impuse Nexperia, iar Ministerul Comerţului a anunţat într-un comunicat că va permite livrările de componente de uz civil.

Vincent Karremans a declarat miercuri că suspendarea intervenţiei guvernamentale reprezintă un gest de bunăvoinţă, iar discuţiile vor continua.

Decizia anunțată va atenua deficitul de aprovizionare din industria auto.

„Avem o atitudine pozitivă faţă de măsurile luate deja de autorităţile din China pentru a asigura aprovizionarea cu chipuri a Europei şi a restului lumii”, a precizat oficialul din Ţările de Jos.

Deşi cipurile Nexperia nu sunt considerate de ultimă generaţie, ele au un rol critic în lanţul de aprovizionare din industria auto.

Facilitatea Nexperia din China este responsabilă pentru aproximativ jumătate din vânzările Nexperia anterioare crizei.

CE: „Va ajuta la stabilizarea lanţurilor de aprovizionare cu cipuri”

Decizia Ţărilor de Jos de a-şi suspenda intervenţia asupra producătorului de cipuri Nexperia va ajuta la stabilizarea lanţurilor de aprovizionare cu cipuri, a afirmat miercuri comisarul pentru comerţ Maros Sefcovic, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Continuarea angajamentului constructiv cu partenerii rămâne esenţial pentru asigurarea unor fluxuri globale solide. Rămân în contact strâns cu toate părţile implicate”, a adăugat Sefcovic într-un mesaj postat pe platforma X.