Un bărbat și-a folosit mașina veche pe post de generator pentru casă timp de 5 zile, după o pană de curent. Câtă benzină a consumat

Mașina veche de 14 ani a fost transformată în generator de curent electric pentru casă FOTO: captură video YouTube/ Dre Dan

Un bărbat din statul american Indiana, proprietar al unui autoturism din 2012, a reușit să-l transforme într-un generator improvizat în timpul unei pene majore de curent, menținând în funcțiune o mare parte din aparatura casei, timp de aproape cinci zile.

Configurația neobișnuită a fost prezentată de proprietar pe canalul de YouTube Dre Dan, unde acesta a explicat cum a reușit mașina lui Chevrolet Cruze să furnizeze energie electrică în perioada în care alimentarea de la rețeaua publică era întreruptă. În loc să folosească un generator portabil convențional, proprietarul a conectat direct la sistemul electric al mașinii un invertor de mare putere și a lăsat motorul să funcționeze la ralanti, potrivit Yahoo Autos.

Sistemul a alimentat două frigidere de dimensiuni normale, un congelator vertical, un televizor, corpurile de iluminat, dispozitivele electronice ale copiilor, precum și echipamentele de birou, inclusiv un laptop, un monitor și o imprimantă. Mașina a funcționat aproape continuu timp de aproximativ 120 de ore, adică în jur de cinci zile, fiind oprită în principal pentru realimentare.

Experimentul a avut loc după ce fenomenele meteorologice severe au provocat pene de curent extinse în zona Valparaiso, Indiana, ceea ce a dus la o întrerupere neobișnuit de lungă a alimentării cu energie electrică a locuinței. Ceea ce începuse ca o soluție de rezervă pe care proprietarul o folosise în timpul unor pene de curent mai scurte s-a transformat, în cele din urmă, într-o demonstrație de cinci zile a capacității pe care o poate avea sistemul de încărcare al unei mașini compacte.

Un alternator de 130 A a făcut cea mai mare parte a muncii

Mașina implicată în experiment este echipată cu motorul Chevrolet de 1,4 litri, turbo, cu patru cilindri, însă motorul reprezenta doar o parte a ecuației. Mult mai important pentru această configurație era alternatorul de 130 A, care furniza energia electrică atât timp cât motorul rămânea pornit.

Proprietarul a înlocuit, de asemenea, bateria convențională de capacitate mai mică a mașinii cu o baterie AGM de tip H7. Potrivit acestuia, bateria AGM funcționa practic ca un tampon, furnizând curent suplimentar atunci când aparatele din locuință solicitau temporar mai multă putere decât putea alternatorul să ofere în mod confortabil la ralanti.

Cabluri de cupru de grosime mare, de tipul celor folosite la sudură, conectau sistemul electric al mașinii la un invertor de 2.000 W cu undă sinusoidală pură, cu o capacitate declarată de a face față unor vârfuri de consum de până la 4.000 W.

Ieșirea cu undă sinusoidală pură este deosebit de potrivită pentru aparatele echipate cu motoare electrice și pentru electronicele sensibile, ceea ce face din invertor o componentă importantă a acestui sistem improvizat de alimentare de rezervă.

Frigiderele, electronicele și luminile au rămas pornite

În loc să încerce să alimenteze întregul tablou electric al casei, proprietarul a folosit prelungitoare conectate de la invertor către fiecare aparat și dispozitiv în parte. Cele două frigidere și congelatorul vertical reprezentau unele dintre cele mai mari consumuri continue, în timp ce iluminatul, televizorul și echipamentele de birou contribuiau și ele la consumul total.

O altă provocare au reprezentat-o vârfurile temporare de consum. Aparate precum frigiderele și congelatoarele pot solicita semnificativ mai multă energie în momentul pornirii compresorului sau în timpul ciclurilor de dezghețare.

În astfel de situații, bateria putea suplimenta alternatorul, urmând să fie reîncărcată după ce consumul revenea la un nivel mai redus.

Tensiunea sistemului s-a situat, în general, între aproximativ 12,2 și 12,8 V. Ocazional, aceasta a coborât până la aproximativ 11,8 V în condiții de sarcină mai mare, iar într-un caz a fost înregistrată pentru scurt timp o scădere până la 10,9 V. Aceste valori indică faptul că instalația electrică a mașinii era uneori solicitată considerabil mai mult decât în condiții normale de funcționare.

Interesant este că sistemul de management al motorului autoturismului pare să fi reacționat automat la unele dintre aceste situații. Turația de ralanti a crescut ocazional până la aproximativ 1.000–1.200 rpm, permițând alternatorului să producă un curent suplimentar, după care turația motorului a revenit la nivelul normal.

Cruze-ul a funcționat la ralanti timp de aproximativ cinci zile

Menținerea în funcțiune, timp de mai multe zile, a unei mașini economice vechi de 14 ani poate părea o rețetă sigură pentru probleme mecanice. Cu toate acestea, proprietarul spune că autoturismul a trecut prin această încercare fără probleme semnificative.

Mașina a fost oprită în principal pentru realimentare și, în rest, a rămas pornită timp de aproximativ 120 de ore, echivalentul a cinci zile.

O problemă minoră a fost acumularea condensului în sistemul de evacuare în timpul perioadelor prelungite de funcționare la ralanti. Proprietarul a crescut ocazional turația motorului pentru a elimina apa acumulată în evacuare, după care mașina a continuat să funcționeze normal.

Consumul de combustibil a fost estimat la aproximativ 0,83 litri pe oră. Pe parcursul celor 120 de ore, acest lucru înseamnă un consum total de aproximativ 100 de litri de benzină, conform estimării proprietarului.

Proprietarul a mai spus că urma să trimită o probă de ulei pentru analiză după această perioadă îndelungată de funcționare la ralanti. Rezultatele ar putea oferi indicii interesante cu privire la măsura în care cele cinci zile în care mașina a funcționat practic drept generator staționar au provocat o uzură neobișnuită în interiorul motorului turbo.

Au existat totuși câteva limitări importante

Sistemul putea alimenta multe aparate obișnuite de 120 V, însă nu putea furniza energia de 240 V necesară pompei de apă a locuinței. În lipsa accesului la puț, familia a colectat în schimb apă de ploaie în recipiente pe durata penei de curent.

Configurația nu trebuie însă considerată un înlocuitor direct pentru un generator de rezervă pentru locuință, instalat corespunzător.

Funcționarea prelungită a motorului la ralanti solicită motorul și sistemul de încărcare în moduri neobișnuite. În plus, conexiunile electrice care transportă curenți mari implică riscuri suplimentare în cazul în care cablurile, invertorul, siguranțele, ventilația și gestionarea sarcinii nu sunt dimensionate și utilizate corespunzător.

Un generator improvizat surprinzător de eficient

Chiar și cu aceste limitări, mica mașină a oferit o performanță impresionantă în condiții dificile. Un Chevrolet compact proiectat pentru deplasări economice de zi cu zi a reușit să mențină frigiderele și congelatorul în funcțiune, luminile aprinse și electronicele alimentate timp de aproximativ cinci zile.

Experimentul demonstrează cât de multă energie electrică poate furniza, în anumite condiții, sistemul de încărcare al unei mașini obișnuite. Totodată, cazul arată și limitele unei asemenea soluții improvizate: deși un automobil poate reprezenta o sursă temporară de energie în situații de urgență, acesta nu poate înlocui, în ceea ce privește siguranța și capacitatea, un sistem de alimentare de rezervă proiectat și instalat special pentru o locuință.