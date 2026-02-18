Avertisment de la vârful BNR: „Mergem pe gheață subțire”. Isărescu explică scăderea consumului: „Economia funcționează psihologic”

„Mergem pe gheață subțire, sperăm să reușim”, a declarat Isărescu. Foto: GettyImages

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat, miercuri, datele economice și previziunile BNR pentru perioada următoarae. Isărescu a explicat că economia funcționează „pshiologic”, iar asta se vede în date e de consum.

„Economia funcționează psihologic. Dacă tot vorbim în cuvinte tari, prabușiri etc .. noi încercăm să fim pozitivi, să calmăm din mesajele astea alarmiste. (...) Avem o recesiune tehnică. Peste tot în lume se revizuieste PIB-ul, se mai poate și la noi. Am evitat recesiunea anuală. Sperăm că prin aceasta abordare și în baza investițiilor publice, singurele care dau creștere, vom face acest lucru și anul acesta”, a precizat guvernatorul BNR.

Isărescu a avertizat însă că „e o situație fragilă”.

„Mergem pe gheață subțire, sperăm să reușim”, a mai declarat Isărescu.

Date BNR: la ce au renunțat românii, după creșteri de taxe și de prețuri

Potrivit datelor Băncii Naționale a României, prezentate miercuri de Mugur Isărescu, românii au renunțat la ieșirile în oraș ca să facă față creșterilor de prețuri și taxe, urmate de haine, vacanțe sau alte achizții precum imobile sau mașini.

Datele BNR arată diminuarea puterii de cumpărare.

Guvernatorul a subliniat că unul dintre factorii importanți care contribuie la diminuarea inflației este restrângerea consumului, deși a admis că procesul este „dureroas”.

„Încă vreo patru-cinci luni veți putea spune că România este campioana inflației în UE, din cauza acestei cocoașe statistice”, a afirmat guvernatorul, îndemnând la o analiză mai atentă a evoluțiilor lunare.