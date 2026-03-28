Raiffeisen Bank preia Garanti BBVA și devine a treia bancă din România. Prețul achiziției este sub 600 de milioane EUR (Bloomberg)

3 minute de citit Publicat la 13:09 28 Mar 2026 Modificat la 13:09 28 Mar 2026

Raiffeisen Bank România a ajuns la un acord pentru achiziționarea a 100% din acțiunile grupului Garanti BBVA România, care include Garanti Bank S.A. și divizia de leasing Motoractive IFN S.A.

Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, achiziția, în care vânzătorul este grupul spaniol Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA), va consolida poziția grupului austriac Raiffeisen în țara noastră.

Tranzacția urmează să fie finalizată după obținerea tuturor aprobărilor necesare din partea autorităților competente, iar încheierea acordului este estimată pentru ultimul trimestru al anului 2026.

Până la finalizarea acestui proces, cele două entități își vor continua activitatea în mod independent, fără nicio modificare a condițiilor contractuale existente, se menționează în comunicat transmis de Raiffeisen Bank România.

Potrivit datelor din presa economică, banca cumpărătoare ocupă locul 6 în topul după active al instituțiilor de credit din țara noastră.

Garanti Bank a ocupat, de regulă, în ultimii ani locul 10 - 11 în același top.

Bloomberg: Achiziția Garanti de către Raffeisen s-a făcut pentru mai puțin de 600 de milioane de euro

Prețul plătit de Raiffeisen pentru Garanti este de 591 milioane de euro sau 680 de milioane de dolari, scrie Bloomberg.

Unitatea românească a BBVA a fost scoasă la vânzare în contextul reorientării operațiunilor din Europa Centrală și de Est ale grupului spaniol, pentru a depăși dificultățile generate de activitățile sale în Rusia, adaugă sursa citată.

Conform Bloomberg, rata capitalului propriu de nivel 1 (CET1, Common Equity Tier 1) a Raiffeisen, un indicator cheie al solidității financiare, va scădea cu aproximativ 60 de puncte de bază ca urmare a preluării Garanti Bank.

La rândul său, vânzătorul BBVA va înregistra un impact pozitiv net de 112 milioane de euro asupra câștigurilor și va consemna o creștere a ratei CET1 cu aproximativ 10 puncte de bază, a declarat creditorul spaniol într-un comunicat separat.

BBVA fost afectată de ani de eforturi nereușite de a-și vinde unitatea rusească și de pierderi de aproximativ 2 miliarde de euro în urma acțiunilor legale împotriva contractelor de împrumut în valută la fosta sa divizie poloneză.

Garanti Bank avea active de 4 miliarde de euro la sfârșitul anului 2025 și o cotă de piață de aproximativ 2% în România. Barclays Plc și firma de avocatură Schoenherr au consiliat Raiffeisen în procesul de achiziție.

Pe piața românească, locul 1 este în continuare ocupat de Banca Transilvania SA, care a raportat un profit de aproximativ 16 miliarde de lei (3,7 miliarde de dolari) anul trecut.

Ce înseamnă achiziția Garanti de către Raiffeisen pentru clienții primei bănci

În această etapă, clienții grupului Garanti BBVA Romania nu trebuie să întreprindă niciun demers: toate contractele în vigoare și toate produsele și serviciile oferite rămân neschimbate până la momentul încheierii tranzacției.

Ulterior, va fi inițiat un proces gradual de integrare care, conform estimărilor actuale, urmează să fie finalizat în a doua jumătate a anului 2027, se precizează în comunicat.

"Această tranzacție reprezintă o mișcare strategică importantă într-una dintre cele mai atractive piețe bancare din Europa Centrală și de Est, într-o țară pe care o cunoaștem foarte bine.

Ea reflectă angajamentul nostru de a ne menține poziția de instituție financiară orientată spre viitor, care continuă să sprijine populația României și dezvoltarea economică a țării" a afirmat Johann Strobl, directorul general al grupului austriac Raiffeisen Bank International (RBI).

"Prin reunirea forței Raiffeisen Bank România cu capabilitățile Garanti BBVA, RBI își consolidează și mai mult prezența pe o piață-cheie pentru noi", a spus, la rândul său, Michael Hollerer, CEO desemnat al RBI începând cu 1 iulie 2026.

"Achiziția ne consolidează poziția și operațiunile și reprezintă un nou pas în strategia de creștere pe termen lung a Raiffeisen Bank în România", a conchis Zdenek Romanek, președinte și director general al Raiffeisen Bank România.

Prezentă în România din 1998, Garanti BBVA a dezvoltat de-a lungul timpului un portofoliu consistent de produse și servicii bancare pentru toate segmentele de afaceri: Retail, IMM și Corporate.

Raiffeisen Bank, bancă universală, are în România aproximativ 2,3 milioane de clienți, persoane fizice și juridice și oferă de peste un sfert de secol produse și servicii financiare pieței locale.