Mugur Isărescu: Oprirea sistemului de plăți e parte din „arsenalul războiului hibrid”. De ce își face guvernatorul BNR „autocritica”

Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a declarat că trebuie să își facă „autocritica” pentru că de 35 de ani românii nu au înțeles cum funcționează sistemul bancar într-o economie de piață și „tăvălesc” toată ziua ROBOR-ul. Oficialul a spus că există nenumărate confuzii și neînțelegeri privind rolul băncilor, care pot deveni o vulnerabilitate. De pildă, Isărescu a spus că românii cred că băncile comerciale există doar ca să dea credite și nu înțeleg cum funcționează sistemul de plăți, care poate deveni o țintă în războiul hibrid.

Academia de Studii Economice din Bucureşti a organizat, luni, sub Înaltul Patronaj al preşedintelui României, Forumul Educaţiei Financiare. După președintele Nicușor Dan, care a vorbit despre importanța educației financiare , a luat cuvântul și guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu a spus că educația financiară trebuie să fie „o prioritate strategică” pentru România, deoarece la nivelul populației încă persistă neînțelegi și confuzii despre cum funcționează sistemul bancar într-o economie de piață. Guvernatorul BNR a spus că trebuie să își facă și el „autocritica” pentru că persistă atât de multă lipsă de educație după 35 de ani de capitalism.

„Persistă în discursul public neînțelegeri, confuzii privind rolul băncilor. Rolul Băncii Centrale, cum funcționează. Confuziile sunt zilnice, nu sunt așa din când în când. Persistă și confuzii legate de indicatori sau indicii folosiți în societate. Dau un exemplu care a rezbătut în opinia publică: discuția asta cu ROBOR-ul. Iar a apărut și tulbură societatea românească. Eu îmi dau seama ce periculoasă e toată discuția asta”, a spus Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a spus că își amintește cum apăreau „diverși reprezentanți ai partidelor politice” și susțineau că politica monetară a României se stabilește după criterii arbitrare „pe spinarea” oamenilor.

„Unde suntem totuși? Acuza principală e că au loc niște înțelegeri neconcurențiale, un fel de cartelizare, între băncile comerciale. Se uită că este indicele pieței monetare. Piața monetară sau interbancară este esențială, prin ea se transmite politica monetară.

Noi nu stăm într-un turn de fildeș și spunem ca am majorat dobânda. Banca Centrală într-o economie de piață nu dă credite populației. Asta e de 35 de ani. Băncile comerciale fac asta. Acest lucru nu se înțelege. Eu ca veteran ar trebui să-mi fac autocritică”, a spus Isărescu.

Mugur Isărescu a spus că politicienii au creat un nou indice, IRCC, și tot nu este suficient: „Faceți fraților altul, dar lăsați-ne că nu putem să funcționăm altfel”.

„Tăvălesc bietul ROBOR de dimineața până seara și îl fac marele dușman la României. Nu trebuie să ne facem autocritica și noi și ARB că lumea nu înțelege cum funcționează sistemul bancar într-o economie de piață?”, a adăugat guvernatorul BNR.

Mugur Isărescu a spus, de asemenea, că există confuzie și în ceea ce privește rolul băncilor comerciale și oamenii nu înțeleg nici cum funcționează sistemul de plăți, nici că o eventuală oprire a acestuia „face parte din arsenalul războiului hibrid”.

„Mai mult decât atât, și la băncile comerciale...singurul lor rol e să dea credite. Zău? Și plățile? În fiecare zi, în România, se fac 300.000 de plăți. Fiecare bancă are între 10-20 de mii, din cele 10 care participă la ROBOR. Primul lucru care se apărea acum vreo 35 de ani în cazul unui atac terorist era că se bloca sistemul de plăți. Face parte din arsenalul războiului hibrid.

Cine se ocupă de plăți? Sistemul bancar, nu altcineva, Și atunci dacă crezi că singura treabă a trezorierului e să stabilească ROBOR, se adună acolo vreo 10 inși, și singura lor grijă e să-l facă mai sus, atunci de ce a scăzut? Din iunie până azi a scăzut cu 2 procente. Nu sunt niște șmecherași care se adună și cresc ROBOR-ul”, a mai spus Isărescu.

