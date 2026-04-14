FMI a revizuit în scădere la 0,7% estimările privind avansul economiei României în 2026

FMI se aşteaptă la un avans al PIB-ul României de 2,5% în 2027. Foto: Getty Images

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a redus estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 0,7%, de la 1,4% cât prognoza în octombrie, potrivit celui mai recent raport „World Economic Outlook” (WEO), publicat marţi de instituţia financiară internaţională, relatează Agerpres.

De asemenea, FMI se aşteaptă la un avans al PIB-ul României de 2,5% în 2027.

După o rată a inflaţiei de 7,3% anul trecut, instituţia financiară internaţională se aşteaptă în acest an la o inflaţie de 7,8%, faţă de un nivel de 6,7% prognozat în octombrie. Anul viitor, rata inflaţiei ar urma să se reducă la 3,9%.

În schimb, deficitul de cont curent, care s-a situat anul trecut la 8% din PIB, ar urma să se reducă la 6,8% din PIB anul acesta, dar peste estimarea de 6,6% din octombrie. Pentru anul viitor, deficitul de cont curent este estimat la 6,2% din PIB.

În privinţa ratei şomajului în România, FMI indică faptul că aceasta va scădea de la 6,1% în 2025 la 6% în 2026 şi 5,9% în 2027. În octombrie, instituţia financiară internaţională prognoza o rată a şomajului de 5,8% în 2026.

Previziunile au fost publicate cu prilejul reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internaţional (FMI) şi Băncii Mondiale (BM), care se desfăşoară săptămâna aceasta la Washington.