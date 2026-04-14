Val de scumpiri, după crizele suprapuse. INS anunță la cât a crescut inflația în martie. Energia e mai scumpă cu 57%, alimentele cu 7%

Serviciile din saloanele de înfrumusețare s-au scumpit cu 14%, faţă de anul trecut, iar bilete CFR: +24,4% şi energia electrică: +57,2%.

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%, mărfurile nealimentare cu 10,89%, iar mărfurile alimentare cu 7,67%, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), informează Agerpres. Cafeaua, ouăle şi fructele proaspete sunt alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, iar energia electrică şi energia termică sunt două dintre produsele pentru care plătim cel mai mult.

"Indicele preţurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026 a fost 100,78%. Rata inflaţiei de la începutul anului (martie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 2,3%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) a fost 8,5%", se arată în comunicat.

Conform INS, indicele armonizat al preţurilor de consum în martie 2026, comparativ cu luna februarie 2026, a fost 100,92%. Rata anuală a inflaţiei în luna martie 2026 comparativ cu luna martie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 9,0%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (aprilie 2025 - martie 2026) faţă de precedentele 12 luni (aprilie 2024 - martie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 7,6%.

În ultimul an, s-au scumpit alimentele cu 7,7 %; serviciile – 11%, iar produsele nealimentare – 10,9 %, au mai transmis oficialii de la Institutul Naţional de Statistică.

Lista cu alimentele care s-au scumpit în ultimul an

Cafea: +23,3%

Fructe proaspete: +14,2%

Ouă: +14,6%

Lapte: +9,7%

Pâine: +9,9%

Carnea de vită: +11,5%

Pentru ce produse plătim cel mai mult

Energia electrică: +57,2%

Energia termică: +13,4%

Combustibili:+13%

Detergenți: +9,9%

Medicamente: +4%

Ce servicii ne costă mai mult:

Bilete CFR: +24,4%

Saloane de înfrumusețare: +14%

Reparații auto: +13,5%

Confecții: +14%

Asistența medicală: +12,2%

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 3,9%, de la 3,7% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,7% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

De asemenea, banca centrală a anunţat în această lună că rata anuală a inflaţiei va creşte în intervalul martie-iunie 2026 la valori mai ridicate decât cele previzionate anterior, în principal ca urmare a influenţelor anticipate să decurgă din scumpirea combustibililor, pe fondul măririi considerabile a cotaţiilor petrolului şi gazelor naturale în contextul războiului din Orientul Mijlociu, potrivit unui comunicat.