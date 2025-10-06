Bancnota de 5000 de inti din Peru, vedeta noii colecții de monede și bancnote

Monede şi bancnote autentice din întrega lume ediţia 2

Începând de luni, 13 octombrie, colecția „Monede și bancnote autentice din întreaga lume” lansează un nou număr, care include bancnota de 5000 de inti din Peru, o piesă care nu mai este în circulație, dar care are o valoare considerabilă pentru colecționari.

Colecția oferă împreună cu bancnota și o cutie de arhivare, în care colecționarii pot păstra toate fișele și revistele. „Este o colecție reală, cu obiecte autentice prin care descoperim geografia, istoria și cultura lumii”, adaugă Adrian Bădulescu, consultant în turism.

El subliniază și valoarea istorică a bancnotelor: „Sunt bancnote care valorează și sute de mii sau milioane de euro sau dolari. Ele redau o parte din cultura și istoria țării emitente.” În plus, consultantul recomandă turiștilor să păstreze bancnotele străine ca suvenir: „În Norvegia sau Elveția, bancnotele sunt pline de simboluri și personaje istorice, iar francul elvețian și coroana norvegiană sunt considerate printre cele mai frumoase din lume.”

Colecția a debutat pe 29 septembrie, iar numărul doi va fi disponibil de pe 13 octombrie. La fiecare două săptămâni, odată cu această colecție, veți descoperi o nouă țară, o nouă poveste și o adevărată comoară din istoria lumii.

Recent, Banca Națională a lansat și o monedă comemorativă dedicată marelui actor Toma Caragiu, realizată din argint pur, cu valoare nominală de 10 lei și certificat de autenticitate.

Pentru cei care călătoresc, consultantul în turism oferă și un sfat practic: „Este bine să aveți bani cash și card, mai ales bancnote de valoare mai mică, pentru cumpărături în bazaruri sau în țările extra-UE. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla cu cardul, iar bancnotele de valori mici sunt întotdeauna utile.”

Numărul doi al colecției va fi disponibil la chioșcuri la preț special și include cutia de arhivare pentru întreaga colecție, astfel încât colecționarii să poată păstra fiecare bancnotă și revistă într-un mod organizat.