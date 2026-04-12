„Birocrația nesfârșită a UE împiedică investițiile”. Austria își pornește pe cont propriu schema de subvenții la energia industrială

sursa foto: Getty

Guvernul de la Viena a trecut duminică la acțiune pe cont propriu, fără să mai aștepte măsurile europene comune pentru sprijinirea industriei pe fondul prețurilor ridicate la energie. Austria acuză „birocrația nesfârșită” a Bruxellesului pentru întârzierea aprobării unui cadru comun și își activează, începând de luni, propria schemă de subvenții pentru marii consumatori industriali de electricitate, informează EFE, citată de Agerpres.

Decizia Vienei a fost anunțată într-un comunicat dur, semnat de ministrul economiei, conservatorul Wolfgang Hattmannsdorfer.

„Nu vom mai aştepta aprobarea UE. Autorizarea de către UE a subvenţiei pentru energia electrică industrială a fost amânată săptămână după săptămână”, a acuzat ministrul austriac.

Hattmannsdorfer a adăugat că „birocraţia nesfârşită” împiedică investiţiile şi activitatea în industria europeană şi a cerut o decizie mai rapidă la nivel european.

Cum arată schema austriacă

Începând de luni, Ministerul Economiei va deschide portalul de înscriere, punând la dispoziție 150 de milioane de euro pentru acest an și aplicând subvențiile retroactiv, până în 2025.

Ajutorul financiar este destinat companiilor de toate dimensiunile care produc hârtie, fier brut, oțel și aliaje feroase și care consumă mai mult de un gigawatt-oră de energie electrică pe an.

Pentru a fi eligibile, firmele trebuie să dispună de un audit energetic și de un plan de management de mediu și să aloce cel puțin 80% din subvenția primită pentru îmbunătățirea eficienței energetice în producție.

Potrivit estimărilor ministerului, aproximativ 60 de companii austriece – care împreună au aproximativ 30.000 de angajați – vor solicita acest sprijin.

Presiuni la nivel european

Decizia Austriei vine pe fondul unei nerăbdări tot mai vizibile la nivelul Uniunii Europene. Pe 20 martie, liderii UE i-au cerut Comisiei Europene „să prezinte fără întârziere” măsuri prin care să abordeze prețurile actuale la petrol și gaze – care au crescut vertiginos de la începutul războiului din Orientul Mijlociu – și să reducă facturile la electricitate pentru industria din statele membre.