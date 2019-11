Black Friday 2019 la Fashion Days a pornit! Geci și cizme ieftine, pentru că iarna nu-i ca vara!

Black Friday 2019 Fashion Days. Vinerea Neagră a început la Fashion Days încă de miercuri, 13 noiembrie. În acest an, Black Friday ține nu mai puțin de 3 zile la fashiondays.ro.

Magazinul cu haine și încălțăminte are oferte excelente la o mulțime de produse, reducerile ajungând până la 80%.

Toate reducerile sunt AICI.

Black Friday 2019 Fashion Days – reduceri pentru femei pe fashiondays.ro

Doamnele pot cumpăra cizme ce pornesc de la prețul de doar 99,99 de lei, reducerile fiind substanțiale.

De exemplu, o pereche de cizme de piele întoarsă sintetică Big Star costă 129,99 lei, având o reducere de 63% in campania de Black Friday 2019.

Oferta este AICI.

Toate ofertele la cizme de la fashiondays.ro sunt AICI.

Prețuri irezistibile au și pantofii sport și tenișii, prețurile acestora pornind de la numai 49,99 lei. Doamnele care vor să își cumpere astfel de pantofi sport de Black Friday au la dispoziție o mulțime de branduri la Fashion Days: Big Star, Alcott, Adidas, Arezzo, Aldo, Bronx, Blauer, Pullboxer, Calvin Klein, Esprit, Geox, Lacoste, Nike, Puma, Reebok, Zee Lane și multe altele.

Spre exemplu, o pereche de teniși cu vârf întărit Alcott beneficiază de o reducere de 50% și costă numai 49,99 lei pe fashiondays.ro.

Pretul este AICI.

AICI găsiți toate ofertele la pantofi de sport pentru femei de la Fashion Days.

Black Friday 2019 Fashion Days – îmbrăcăminte pentru femei

În ceea ce privește îmbrăcămintea pentru femei, Fashion Days are reduceri uimitoare la o mulțime de produse:

- hanorace

- trenciuri

- geci și jachete

- pulovere și cardigane

- paltoane

- blugi

- rochii

- fuste

- costume de baie

- sacouri

- pantaloni și colanți

- cămăși

- salopete

- tricouri

- bluze

- lenjerie

- dresuri și șosete

- pijamale și halate de baie

Dacă nu v-ați cumpărat încă o geacă de iarnă, acum este momentul să vă apucați să faceți cumpărături.

O geacă de la Vero Moda din material sintetic, model uni, cu guler mediu, fără glugă, cu fermoar, cu valetină și garnituri laterale contrastante, are o reducere de 43% si costa 89,99 lei in campania Black Friday 2019 de la Fashion Days 2019. Geaca are fabricată 100% din poliester.

Oferta este AICI.

Mai multe geci și jachete aflate la ofertă găsiți AICI.

Black Friday 2019 Fashion Days – haine de iarnă pentru femei

Pentru că iarna este aproape, nu strică să aruncați o privire și pe lista de reduceri la hanorace și la pulovere.

Spre exemplu, un hanorac GAP cu logo, de culoare roz, are prețul redus cu 68%, și costă doar 59,99 lei. Oferta este AICI.

AICI este întreaga ofertă de hanorace de pe fashiondays.ro.

Puloverele au și ele reduceri excelente. De pildă, un pulover Marks & Spencer cu aspect striat are o reducere de 30% și costă 65,99 lei. Oferta este AICI.

Mai multe oferte la pulovere găsiți AICI.

Pe fashiondays.ro sunt la reducere și o mulțime de fuste, rochii, blugi sau costume de baie. Le găsești AICI.

Black Friday 2019 Fashion Days – 3 zile de reduceri

Black Friday 2019 a început încă de miercuri, 13 noiembrie, la Fashion Days.

Pentru prima dată, Black Friday ține nu mai puțin de 3 zile la Fashion Days. Decizia vine ca urmare a dorinței de a livra cât mai multe comenzi, într-un timp cât mai scurt, astfel că primele colete comandate din București și Ilfov sunt deja în drum spre easybox și vor putea fi ridicate imediat după prânz.

În primele 3 ore, clienții Fashion Days au plasat peste 34.000 de comenzi, ce însumează aproximativ 70.000 de produse.

În total, valoarea comenzilor din primele 3 ore se apropie de 16 milioane de lei, cu 20% peste estimări.

La nivel național, comanda cu cele mai multe produse a inclus 50 de articole, iar cea mai scumpă valorează 11.392 de lei (29 de produse achiziționate). Top 5 al județelor cu cele mai multe articole achiziționate în primele 3 ore sunt București, Ilfov, Constanța, Cluj și Timiș.

Black Friday 2019 pe fashiondays.ro

Cel mai scump produs vândut a fost o haină de lână Marella în valoare de 2.389,99 Ron.

Top 3 categorii vândute în primele 3 ore:

Cizme femei

Pantofi sport bărbați

Pantofi sport femei

Top 5 produse vândute în primele 3 ore:

Pantofi sport US Polo Assn.

Cizme scurte negre UGG

Cizme scurte maro UGG

Cizme de iarnă Trespass

Pantofi sport Puma