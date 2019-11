Black Friday eMAG 2019. 74% - reduceri fabuloase la haine pentru femei si barbati

Black Friday eMAG 2019 a venit cu reduceri uimitoare la haine, incaltaminte, ceasuri si alte accesorii, atât pentru femei, cat si pentru barbati.

Black Friday eMAG 2019 – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am identificat haine care au reduceri chiar si de 74% pe emag.ro.

Black Friday eMAG 2019 incaltaminte pentru barbati

1. O pereche de ghete din piele nabuc River Lumberjack pentru barbati are o reducere 50% in campania Black Friday eMAG 2019.

Perechea de ghete maro este in stil casual si e fabricata din piele nabuc. Varful este rotund, iar talpa plata. Inchiderea se face cu sireturi.

Pretul este AICI.

Black Friday eMAG 2019 – Toate ofertele sunt AICI.

Black Friday eMAG 2019 ceasuri

2. Un ceas pentru barbati Fossil Machine FS4775 beneficiaza de o reducere de 42% in campania Black Friday eMAG 2019.

Ceasul are urmatoarele caracteristici:

- Functii: ora, minut, secunda, data

- Mecanism: Quartz

- Etanseitate: 5 ATM

- Detalii: inchidere tip butterfly

- Display: analog

- Culoare cadran: negru

- Culoare bratara: negru

- Culoare carcasa: negru

- Geam: mineral

- Compozitie carcasa: otel inoxidabil IP

- Compozitie bratara: otel inoxidabil IP

- Diametru carcasa: 42 mm

- Grosime carcasa: 12 mm

- Latime bratara: 22 mm

- Lungime bratara: 20 +/- 0,5 cm

- Garantie: 2 ani

Pretul este AICI.

Black Friday eMAG 2019 – Toate ofertele sunt AICI.

Black Friday eMAG 2019 geci pentru barbati

3. O geaca parka cu vatelina si gluga099CC2G016-360 EDC by Esprit are o reducere de 53% in campania Black Friday eMAG 2019.

Jacheta de culoare verde militar are o croiala regular fit si este fabricata din material sintetic. Ea are gluga si un guler scurt. Manecile sunt lungi. Jacheta se inchide cu fermoar si capse.

Este fabricata din 58% poliester si 42% bumbac.

Pretul este AICI.

Black Friday eMAG 2019 – Toate ofertele sunt AICI.

Black Friday eMAG 2019 cizme pentru femei

4. O pereche de cizme pentru femei, negre, lungi pana la coapse, de la TIPSY, beneficiaza de o reducere de 29% si costa numai 139,99 lei.

Aceste cizme negre lungi pana la coapse TIPSY se fixeaza cu siret la spate. Au un toc inalt de 10 cm. Inaltimea cizmei fara toc este de 60 de cm. Inaltimea totala e de 70 de cm.

Caracteristici:

Tip: cizme inalte peste genunchi din piele eco velur

Culoare: negru

Material: textil velur

Toc: 10 cm Se inchid cu fermoar mediu pe lateral – interior.

Compozitie

Exterior: material textil catifea stretch

Interior: textil

Dimensiuni la talpa:

Inaltime: 60 cm (fara toc)

Inaltime toc: 10 cm

Inaltime totala: 70 cm Circumferinta superioara: 44 cm (fixare cu siret)

Circumferinta gamba: 36 cm

Circumferinta glezna: 22 cm Dimensiunile sunt aproximative (masuratori luate pe marimea 37).

Pretul este AICI.

Black Friday eMAG 2019 – Toate ofertele sunt AICI.

Black Friday eMAG 2019 ceasuri pentru femei

5. JUST CAVALLI, un ceas analog cu bratara metalica cu aspect de plasa, argintiu, pentru femei, are o reducere de 60% in campania Black Friday eMAG 2019.

Ceasul are un mecanism de tip quartz fabricat in Japonia. Displayul este de tip analog, iar stilul casual.

Ceasul are ca functii ora, minut si secund. Rezistenta la apa este de 3 ATM.

Cadranul are un geam de cristal mineral, culoarea albastra, iar culoarea indicilor este argintie. Citirea cadranului este cu linii.

Carcasa este rotunda, realizata din inox, are culoare argintie, si un diametru de 34 mm. In ceea ce priveste bratara, aceasta este de tip plasa, e facuta din inox, este argintie si lucioasa, si se inchide cu o catarama de tip bijuterie.

Pretul este AICI.

Black Friday eMAG 2019 – Toate ofertele sunt AICI.

Black Friday eMAG 2019 geci pentru femei

6. Geaca cu vatelina subtire, impermeabila si rezistenta la vant, de culoare Maro camel/Maro caramel, are o reducere de 74% in campania Black Friday eMAG 2019.

Geaca este din material sintetic, in stil casual, cu croiala regular fit. Gulerul este scurt, iar manecile lungi. Geaca are 1 buzunar in interior, si 2 cu capsa pe partea din fata.

Inchiderea se face cu fermoar.

Reglare termica: 4/5, impermeabilitate: 4/5, greutate redusa: 5/5, rezistenta la vant 4/5.

Pretul este AICI.

Black Friday eMAG 2019 – Toate ofertele sunt AICI.

Black Friday eMAG 2019 pantofi pentru femei

7. O pereche de ghete Messal Trespass au o reducere de 67% in campania Black Friday eMAG 2019.

Perechea de ghete are talpa joasa, este de culoare negru / albastra in stil casual, din material textil si piele ecologica.

Varful este rotund, iar talpa plata.

Detalii: material respirabil, impermeabile, brant cu amortizare. Inchiderea se face cu sireturi.

Pretul este AICI.

Black Friday eMAG 2019 – Toate ofertele sunt AICI.