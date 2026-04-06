Bogdan Ivan anunţă că rafinăria Petromidia, care acoperă 27% din consumul intern de motorină și benzină, și-a reluat activitatea

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis, luni, că lucrările de mentenanță la rafinăria Petromidia s-au terminat în timp record şi că livrările de produse petroliere au fost reluate, iar alimentarea cu benzină și motorină continuă fără disfuncționalități.

"Rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, și-a reluat activitatea și funcționează la capacitate maximă pentru România!

Lucrările de mentenanță au fost realizate în timp record, iar necesarul pentru piață a fost asigurat pe toată durata acestei perioade. Livrările de produse petroliere au fost reluate, iar alimentarea cu benzină și motorină continuă fără disfuncționalități.

Rafinăria Petromidia acoperă aproximativ 27% din consumul intern de motorină și benzină.

În 2025, aceasta a rafinat aproximativ 5,9 milioane de tone, dintre care aproape 5,4 milioane de tone de țiței, iar restul alte materii prime, producând circa 5,8 milioane de tone de produse finite (1,66 milioane de tone de benzină și 2,52 milioane de tone de motorină)", a declarat Bogdan Ivan, care susţine că "volumele disponibile sunt direcționate cu prioritate către rețeaua proprie de stații":

"Volumele disponibile sunt direcționate cu prioritate către rețeaua proprie de stații, pentru a asigura continuitatea alimentării la pompă. În același timp, acolo unde apar situații punctuale, critice, există capacitatea de a mobiliza rapid volumele necesare pentru acoperirea cererii.

Sistemul funcționează, stocurile sunt gestionate responsabil, iar aprovizionarea continuă în condiții normale".