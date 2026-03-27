Rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești se redeschid: “Vor produce benzină și motorină în cel mai scurt timp”

1 minut de citit Publicat la 21:13 27 Mar 2026 Modificat la 21:16 27 Mar 2026

Petromidia este cea mai mare și complexă rafinărie din România. FOTO: Hepta

Rompetrol Rafinare a anunțat finalizarea cu succes a reviziei planificate la rafinăriile Petromidia Năvodari și Vega Ploiești, un amplu proces de mentenanță și verificare care a implicat peste 700 de lucrări și 2.500 de specialiști, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București.

“În următoarele zile, rafinăriile vor reveni la capacitatea optimă, acest proces fiind unul foarte important și realizat etapizat, respectând toate normele de siguranță și securitate în muncă”, se precizează în comunicat.

Potrivit companiei, revizia a presupus un număr total de peste 700 de lucrări specifice de mentenanță, schimbare de catalizatori în șase instalații principale, verificări la circa 900 de echipamente, dar și inspecții și testări pentru aproape 1.200 de conducte.

Un alt obiectiv realizat cu succes în cadrul reviziei a fost recertificarea și prelungirea autorizațiilor de funcționare din partea autorităților competente – ISCIR și CNCIR, transmite Rompetrol Rafinare.

“Astfel, rafinăriile operate de Rompetrol Rafinare își vor relua, în cel mai scurt timp, eforturile de aprovizionare cu produse petroliere, prin care vor contribui la stabilizarea pieței naționale, într-un context dificil, atât pentru producători, cât și pentru consumatori.

Oprirea tehnologică a fost realizată în baza unui calendar precis, cu revizii generale programate la interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare. Menționăm că aceste revizii sunt absolut necesare pentru asigurarea unei operări în condiții de siguranță, continuitatea proceselor tehnologice și protecția mediului”, se mai arată în comunicat.

În contextul actual al crizei prețurilor combustibililor, finalizarea la termen a reviziei planificate și revenirea la capacitate optimă a rafinăriilor Petromidia și Vega reprezintă un element important de stabilitate pentru piața internă.