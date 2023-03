"Bubuie" preţul la carnea de miel. Cât a ajuns să coste un kilogram de carne în supermaket

Prețul exagerat cu care se vinde carnea de miel în unele supermarketuri "bubuie" şi asta i-a înfuriat pe oierii români.

Pe Facebook, crescătorii de oi s-au arătat indignați după ce o utilizatoare a unui grup a publicat o fotografie cu prețul afișat într-un magazin pentru carnea de miel. Acolo se vede că un kilogram de cotlet de miel cu coaste costă 134,99 lei.

"Veniți la ciobani că este mai ieftin și mai sănătos, cumpărați direct din ferme. La noi spuneți că este scump cu 35-40 de lei kilogramul. Deci veniți la noi, la producători, că ieșiți mai bine", a transmis un crescător de ovine, potrivit agrointel.ro.

Săptămâna trecută se ştia că, în acest an, carnea de miel va fi mai scumpă cu cel puţin 30% faţă de 2022. Asta după ce anul trecut am avut cel mai scump Paşte din ultimii 18 ani. Un producător român a anunțat la Antena 3 CNN care va fi preţul per kilogram la poarta fermei.

Dacă anul trecut, pentru mielul sacrificat la poarta fermei, preţul era de 30-35 de lei pe kilogram, anul acesta va fi de 40-45 de lei. Pentru un miel de 15 kilograme, românii vor plăti între 600 şi 675 de lei.

Alexandru Paşaniuc, crescător de ovine din comuna Ţibăneşti, județul Iași, a explicat, la Antena 3 CNN, care sunt cauzele scumpirilor dar și riscurile ca supermarketurile să înceapă să se orienteze către carnea de import, din cauza prețurilor mari la producătorii români.

"În primul rând, am putea să începem cu scumpirea combustibilului de anul trecut. Pentru că, dacă motorina a fost mai scumpă în vară, când am avut recoltatul fânului, și cerealele au avut prețuri ridicate în toamnă, asta a dus la scumpirea prețului cărnii de miel.

Nu aș putea să vă spun (n.r. prețul din supermarket). Ei decid ce procent vor pune adaos și dacă vor mai lua miei din România sau nu. Tindem să cumpărăm totul din altă parte pentru că este mai ieftin, dar nu știu ce calitate o să se găsească în altă parte.

Pentru că încă mai sunt crescători (n.r. români) care dau hrană naturală animalelor. Suntem puțini și, efectiv, dacă nu umfli puțin prețurile ca să acoperim cheltuielile, să ajungi la 0, ori te lași, ori te duci spre industrializare, atunci când pui un produs chimic în hrană și potențiatori de creștere, astfel încât mielul să crească mult mai repede într-o perioada scurtă. Ceea ce eu nu vreau să fac, mai bine mă las.

Suntem susținuți doar la nivel de subvenție pentru ameliorarea rasei. Dar altceva nu avem. Noi putem să dovedim că dăm animalelor doar produs natural și nu intervenim cu alt adaos în alimentația animalelor pentru a avea o creștere mult mai intensivă.", a precizat fermierul, la Antena 3 CNN.