Bucureștiul, printre capitalele europene unde salariul minim nu mai acoperă chiria. Povara e mai mare decât în Varșovia sau Berlin

Bucureștiul se află printre capitalele europene în care salariul minim brut nu mai acoperă costul chiriei pentru un apartament cu două camere, potrivit unei analize Euronews, bazate pe date ETUC și Eurostat. În Capitală, chiria medie ajunge la echivalentul a 122% din salariul minim brut, ceea ce plasează Bucureștiul peste orașe precum Varșovia, Dublin sau Berlin, în topul capitalelor unde locuirea devine inaccesibilă pentru angajații plătiți cu minimul pe economie.

Facturile pentru chirie și utilități reprezintă cea mai mare categorie de cheltuieli pentru gospodăriile europene. Conform celor mai recente cifre ale Eurostat, 23,6% din cheltuielile gospodăriilor din UE sunt destinate locuințelor, apei, electricității, gazelor și altor combustibili din UE. Chiriile reprezintă o pondere deosebit de mare în orașele mari.

Mai important, chiria este o povară semnificativă pentru persoanele care câștigă salariul minim, depășind câștigurile lor lunare în multe capitale europene.

Conform unei analize a Confederației Europene a Sindicatelor (CES) bazată pe date UE, costul mediu al închirierii unui apartament cu două camere în capitalele majorității țărilor UE depășește salariul minim brut.

Doar în cinci țări UE, chiria lunară scade sub salariul minim. Cu toate acestea, deoarece atât cifrele Eurostat, cât și cele ale CES se bazează pe salariile minime brute, povara reală asupra lucrătorilor este probabil chiar mai mare atunci când se iau în considerare salariile nete.

Praga și Lisabona sunt cele mai afectate de costurile chiriei

Persoanele care câștigă salariul minim din capitala Cehiei suferă cel mai mult. În Praga, chiria medie este de 1.710 euro, în timp ce salariul minim pe țară este de 924 euro. Aceasta înseamnă că este necesară o sumă echivalentă cu 185% din salariul minim pentru a-ți permite un apartament cu două dormitoare.

Lisabona se află pe locul al doilea, cu 168%. În Portugalia, salariul minim brut lunar echivalent (plătit pe parcursul a 14 luni anual) este de 1.073 euro, în timp ce chiria medie în capitală este de 1.710 euro.

Ponderea salariului minim brut necesar pentru chirie depășește, de asemenea, 150% în Budapesta (159%), Bratislava (158%), Sofia (154%), Atena (153%) și Riga (151%). Aceasta înseamnă că persoanele care câștigă salariul minim ar trebui să-și cheltuiască întregul salariu pe chirie și tot ar avea nevoie de mai mult de jumătate de salariu în plus pentru a o acoperi.

Această pondere depășește, de asemenea, 100%, ceea ce înseamnă că nici măcar salariul minim brut nu este suficient pentru a acoperi chiria, în Valletta (143%), Paris (138%), Tallinn (131%), Madrid (125%), București (122%), Varșovia (117%), Dublin (113%), Ljubljana (105%) și Vilnius (105%).

De exemplu, în Paris, chiria medie pentru un apartament cu două dormitoare este de 2.523 euro, în timp ce salariul minim în Franța este de 1.823 euro. În Madrid, este de 1.721 euro față de 1.381 euro.

Bruxelles și Berlin, cele mai bune capitale pentru cei care câștigă salariul minim

În schimb, Bruxelles-ul apare ca cea mai bună capitală a UE pentru cei care câștigă salariul minim și își pot permite chiria. Salariile minime brute acoperă 70% din costurile chiriei de acolo. În Bruxelles, chiria medie pentru un apartament cu două dormitoare este de 1.476 euro, în timp ce salariul minim este de 2.112 euro.

Berlin este al doilea cel mai bun preț, cu 76%. Ponderea salariului minim brut necesar pentru chirie este de 85% în Nicosia, 87% în Luxemburg și 96% în Haga.

„Costurile ridicate ale locuințelor și salariile mici împing oamenii în sărăcie și economia spre o recesiune”, a declarat secretarul general al CES, Esther Lynch.

„Deconectarea dintre chirie și salariu este complet nesustenabilă. Când adăugăm creșterea costurilor energiei și alimentelor, oamenii care lucrează sunt nevoiți să se împrumute pentru necesități și practic fără venit disponibil - ceea ce face ca economisirea pentru înlocuirea electrocasnicelor esențiale sau o vizită la dentist să fie imposibilă”, a adăugat ea.

Chiria mai accesibilă la nivel de țară decât în capitale

Comparativ cu capitalele, mediile pe țări prezintă o imagine mai bună. În multe țări, salariul minim brut este suficient pentru a-și permite chiria. Cu toate acestea, chiria ocupă încă o pondere semnificativ mai mare decât media cheltuielilor gospodăriilor din UE de 23,6% pentru locuințe și utilități.

Într-un subset de 16 țări ale UE analizate în această comparație CES, ponderea salariului minim brut necesar pentru a acoperi chiria variază de la 33% în Polonia la 61% în Malta. În Polonia, salariul minim brut este de 1.139 euro, în timp ce chiria medie este de 376 euro. Franța se situează, de asemenea, mai bine, cu 1.823 euro față de 695 euro. Grecia poate fi, de asemenea, o opțiune bună pentru lucrătorii cu salariu minim în afara Atenei, cu 1.027 euro față de 408 euro.

În România, majorarea impozitului pe proprietate din acest an a dus automat şi la scumpirea chiriilor. Experţii imobiliari au estimat creşteri cuprinse între 5-15%, în cazul apartamentelor. Procentul variază în funcţie de oraşul ţării.