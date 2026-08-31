Bursa de la Bucureşti a închis în scădere şedinţa de luni. Principalul indice s-a depreciat cu 3,61%

1 minut de citit Publicat la 22:54 31 Aug 2026 Modificat la 22:54 31 Aug 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis cu scăderi de peste 2% pe toţi indicii, luni, în timp ce valoarea totală a tranzacţiilor s-a oprit la 259,21 milioane de lei (49,29 milioane de euro). Principalul indice al BVB a scăzut cu 3,61%, scrie Agerpres.

Principalul indice al Bursei de Valori Bucureşti, BET, care reflectă evoluţia celor mai lichide 20 de companii, s-a depreciat cu 3,61%, până la 33.743,73 puncte.

Indicele BET-Plus, care urmăreşte evoluţia celor mai lichide acţiuni listate la BVB, a înregistrat un declin de 3,62%, indicele BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 3,46% din valoare, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a închis cu o scădere de 2,81%.

De asemenea, BET-NG, indicele companiilor din energie şi utilităţi, a coborât cu 3,98%, în timp ce BET-FI, al societăţilor de investiţii financiare, s-a diminuat cu 2,34%.

Indicele BETAeRO, care include companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a depreciat cu 3,57%.

Pe Piaţa Reglementată, cele mai lichide au fost titlurile Băncii Transilvania, cu schimburi de 59,39 milioane de lei, urmate de acţiunile Romgaz, cu 45,08 milioane de lei, şi de cele ale OMV Petrom, cu 25,95 milioane de lei.

Conform datelor BVB, cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile FIAR BET FI Index Invest (+14,56%), COMCM (+14,48%) şi AETA (+9,27%).

Pe de altă parte, scăderile cele mai importante au fost consemnate de acţiunile Rompetrol Rafinare (-15%), Romgaz (-10,45%) şi Transelectrica (-8,90%).