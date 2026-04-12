California depășește Franța, New York bate toată Europa. Comparație între marile economii ale UE și ale SUA

Cele mai puternice economii din Uniunea Europeană și cele mai bogate state americane apar, una după alta, pe lista mondială a celor mai mari economii. Însă, la un indicator esențial – PIB-ul pe cap de locuitor –, statele americane devansează clar principalele economii europene, atât în termeni nominali, cât și la paritatea puterii de cumpărare, scrie Euronews.

În 2024, până și cel mai sărac stat american a depășit, la PIB pe cap de locuitor, primele cinci economii europene – cu o singură excepție: Germania, acolo unde diferența s-a redus la aproximativ 1.500 de euro.

Dar cum stau lucrurile la nivel de economie globală? Publicația Euronews Business a comparat primele cinci economii ale UE cu cele mai mari cinci state americane, analizând atât PIB-ul total, cât și PIB-ul pe cap de locuitor – în termeni nominali și la paritatea puterii de cumpărare (PPS).

Germania și California, față în față

Potrivit datelor Eurostat și Bureau of Economic Analysis, dintre cele 10 economii analizate, Germania conduce detașat în 2025, cu un PIB de 4,47 trilioane de euro. California se situează pe locul al doilea, cu 3,76 trilioane de euro.

Urmează Franța, cu un PIB de 2,98 trilioane de euro, apoi Texas (2,57 trilioane de euro), Italia (2,26 trilioane de euro) și New York (2,18 trilioane de euro).

Spania, a patra economie a UE, ocupă locul al șaptelea în clasamentul combinat, cu 1,69 trilioane de euro – urmată de Florida (1,62 trilioane de euro).

Olanda, a cincea economie a UE, se situează la 1,18 trilioane de euro, în timp ce Illinois (1,06 trilioane de euro) are cel mai mic PIB dintre cele 10 economii comparate.

Un detaliu interesant: în clasament, statele UE și cele americane apar alternativ, nu grupate separat.

Statele americane, clar înaintea Europei la PIB pe cap de locuitor

Imaginea se schimbă însă radical atunci când analizăm PIB-ul pe cap de locuitor – un indicator mai apropiat de realitatea traiului individual.

Aici, primele cinci state americane depășesc cu mult economiile europene aflate în top.

Potrivit datelor din 2024 ale Fondului Monetar Internațional și ale Bureau of Economic Analysis, New York conduce cu 108.444 de euro pe cap de locuitor, urmat de California (96.887 de euro) și Illinois (83.490 de euro). Texas, cu 82.058 de euro, se situează ușor peste media americană (79.587 de euro), iar Florida înregistrează cea mai scăzută valoare între statele americane analizate – 69.706 euro.

În tabăra europeană, Olanda conduce topul cu 62.537 de euro pe cap de locuitor, în timp ce media UE este de 39.970 de euro. Germania se situează la 51.817 euro, Franța la 42.671 de euro, Italia la 37.162 de euro, iar Spania la 32.475 de euro.

PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare

Dacă raportăm aceste cifre la paritatea puterii de cumpărare (exprimată în dolari internaționali) – un indicator care reflectă puterea reală de cumpărare –, statele americane se mențin, în 2025, în avantaj față de economiile europene, cu două excepții: Florida și Olanda.

New York continuă să conducă, cu 108.500 de dolari internaționali, urmat de California (90.300). Media americană este de 89.599. Illinois se situează la 89.300, iar Texas la 87.600.

Între economiile europene analizate, Olanda înregistrează cea mai mare valoare – 84.035 de dolari internaționali –, în timp ce Florida, cu 75.000, se află la coada clasamentului american.

Germania ocupă locul al doilea în UE, cu 73.553 de dolari internaționali. Franța (66.061) se situează ușor peste media Uniunii Europene (64.870). Italia este puțin sub media UE, iar Spania închide clasamentul cu cel mai redus PIB pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare – atât dintre cele mai mari cinci economii europene, cât și dintre toate cele 10 economii analizate.

SUA, depășită de Europa la un nou indicator al sărăciei

Pe de altă parte, sărăcia severă este mai răspândită în SUA decât în principalele economii europene.

Timpul necesar pentru a câștiga echivalentul unui dolar internațional este, în Statele Unite, de 63 de minute – de aproximativ două ori mai mult decât media din Germania, Franța și Marea Britanie, potrivit unui cercetător de la Universitatea Oxford.