Cardurile sociale au fost încărcate pentru cei peste un milion de români. Anunțul ministrului Pîslaru despre tranşa a doua de bani

Cardurile sociale au fost încărcate / Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a transmis, marți, că au fost încărcate cardurile sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată țara.



„Am promis, am livrat - am încărcat cardurile sociale pentru cei peste un milion de beneficiari ai programului Sprijin pentru România din toată ţara.

Sunt bani pentru alimente şi mese calde, meniţi să-i ajute pe cei aflaţi în cea mai mare nevoie: pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani, cu indemnizaţie socială; copiii şi adulţii cu grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile şi persoanele singure care beneficiază de venitul minim de incluziune”, a scris ministrul.



Potrivit acestuia, 1.115.773 beneficiari primesc prima tranşă, pe baza datelor agregate de la Casa Naţională de Pensii Publice şi, respectiv, Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.



Dintre acestea, 1.028.391 carduri valabile reprezintă 92,16%, 6.231 carduri sunt emise şi nelivrate încă (în posesia Poştei Române) - 0,55%, 12.223 carduri dezactivate necesită reemitere şi redistribuire - 1,09%, iar 68.928 carduri sunt pentru beneficiari noi (care intră în contracte separate) - 6,17%.



„Angajamentul meu este ca tranşa a doua de bani să fie încărcată până la finalul acestui an, aşa cum am promis încă de la preluarea mandatului de ministru”, a promis Dragoş Pîslaru.



El a precizat că Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene nu decide cine primeşte acest ajutor, ci asigură exclusiv încărcarea cardurilor pentru persoanele confirmate ca eligibile de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale prin CNPP şi ANPIS.



„Deşi sunt foarte bucuros că împreună am reuşit să reparăm programul Sprijin pentru România, aceste sume modice de bani nu rezolvă problema fundamentală din ţara noastră: avem mult prea mulţi oameni aflaţi într-o situaţie extrem de dificilă din punct de vedere material.

De aceea, aşa cum am comunicat deja, de anul viitor schimbăm abordarea la nivel guvernamental: vom oferi servicii comunitare integrate - asistenţă socială, educaţie, sănătate, consiliere, locuri de muncă”, a mai spus Pîslaru.