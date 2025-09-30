Ministrul Muncii anunță când primesc pensionarii cu venituri mici ajutorul de 400 de lei

Ministrul Muncii a anunțat când va fi acordat ajutorul pentru pensionarii cu venituri reduse. FOTO: Getty Images

Pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în luna decembrie sprijinul financiar de 400 de lei, a anunțat, marți, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole.

"2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 lei, a doua tranșă din ajutorul de 800 de lei acordat în acest an.

Avem acești bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectați în această perioadă. Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar înseamnă un ajutor concret în prag de iarnă.

Este o măsură de protecție socială la care nu am renunțat şi care va fi binevenită", a scris ministrul Muncii pe Facebook.

2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de... Publicată de Petre Florin Manole pe Marţi, 30 septembrie 2025

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 3,062 miliarde de lei, iar veniturile la bugetului asigurărilor pentru șomaj vor crește cu 287,307 milioane de lei, potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025 publicat, luni, de Ministerul Finanțelor (MF).

"La bugetul asigurărilor sociale de stat, prin proiectul de act normativ se propune: majorarea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 3.062.393 mii lei, prin: majorarea veniturilor sistemului public de pensii cu 3.040.860 mii lei datorată diminuării veniturilor curente cu suma de 697.805 mii lei şi majorării subvenției acordate de la bugetul de stat cu 3.738.665 mii lei; majorarea veniturilor sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale cu suma de 21.533 mii lei", se precizează în nota de fundamentare.